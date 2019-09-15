У Украины есть три проблемы: писатель рассказал, из-за чего мы не можем развиваться

Проблемы с развитием есть не только у Украины и это можно изменить считает писатель

Валерий Примост. Фото: facebook.com/vprimost

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Украина не будет успешной страной, пока существуют три разрушительных для нас истории: религия, черноземы и казацкая вольница. Писатель, сценарист, сторителлер Валерий Примост в интервью сайту "Сегодня" объяснил свои слова.

"В мире нет ни одной православной страны, которая бы процветала. В мире нет ни одной сырьевой страны, которая была бы богата. В мире нет ни одной демократической страны, которая бы смогла подняться из "третьего мира" в "первый". У нас есть три разрушительных stories, хотя для безнадеги хватило бы и одной. Наша религия, наши черноземы и наша казацкая вольница нас убивают. С ними мы никогда не будем успешными", – сказал Примост.

По его словам, те или иные stories формируют отношение народов к факторам их успеха или неуспеха – отношение к образованию и честному труду, к деньгам и этическим требованиям.

"Просто поймите: успех и неуспех любого человека, любой компании или страны (вообще любого объединения человеческих существ) основывается на наборе stories, в которых они живут. Все это легко определяется и, при желании, может быть изменено ко всеобщему благу", – добавил писатель.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Валерием Примостом: "Трагедия всей нашей истории – то, что мы никогда не имели Великой миссии".

Как сообщали новости "Сегодня", бывший польский лидер Александр Квасьневский называл две причины, почему Польша обогнала Украину на пути в ЕС. Он отметил, что в 90-е годы все сферы жизни в Польше не были настолько подданы советскому влиянию.

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