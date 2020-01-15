"У вас рак": как выйти из зоны риска и победить страх перед онкозаболеванием

Ежедневно 450 украинцев узнают о том, что у них обнаружили злокачественную опухоль

По статистике, с диагнозом "рак" сталкивается каждый четвертый украинец и каждая шестая украинка. Темпы распространения онкозаболеваний вывели Украину на второе место в Европе. Ужасающе печальная статистика! Но почему именно мы? Этим вопросом задаются не только пациенты, но и врачи.

После масштабного исследования, проведенного специалистами медицинской сети "Добробут", стало ясно, что корень сложившейся онкологической ситуации в стране кроется в несвоевременной помощи заболевшим — пациенты обращаются к медикам, когда болезнь уже агрессивно прогрессирует. Тогда как именно ранняя диагностика позволяет вылечить 90% (просто вдумайтесь!) пациентов с онкозаболеванием.

Большинство людей обращаются за квалифицированной медицинской помощью, когда болезнь перешла в 3–4-ю стадию, такое лечение стоит очень дорого и зачастую уже малоэффективно. Исследование медицинской сети "Добробут" показало, что подобное поведение пациентов продиктовано страхом услышать диагноз "рак", страхом перед обследованиями, а также недоверием к врачам… Чтобы изменить стереотипное пагубное мышление украинцев, в марте 2019 года был открыт Центр онкологии "Добробут", специалисты которого разработали инструменты для ранней эффективной диагностики рака в максимально комфортной форме.

Так появился онлайн-онкотест, неоспоримые преимущества которого — удобство и доступность для каждого. Всего лишь 5 минут времени — и алгоритм на основе ваших ответов проанализирует потенциальные риски онкозаболевания.

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Медики знают, как организм сигнализирует о возможном наличии злокачественной опухоли. Вопросы теста сформулированы так, что позволяют не только выявить опасные "маркеры", но и просто обратить внимание человека на свой организм.

К концу года онкотест прошли более чем 146 тысяч человек, и существенная часть из них записались на прием к профильному специалисту в "Онко Консалтинг Центр" (Киев, ул. Ломоносова, 33/43). В центре ведут прием 19 онкологов и 35 операционных профильных специалистов со всей Украины. Такая мощная база для диагностики онкозаболеваний позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранних бессимптомных стадиях при своевременном обращении пациента к доктору, специализация которого соответствует рекомендациям в результатах теста.

Кроме онкотеста, в июле 2019 года был запущен челлендж #ІЯпройдутест в соцсетях Facebook и Instagram. В рамках этого флешмоба лидеры мнений проходили тестирование, чем на собственном примере призвали украинцев пройти онкотест. Они также рассказывали о важности ранней диагностики онкологических заболеваний, в результате чего челлендж поддержали миллионы людей. Флешмоб был запущен в партнерстве с проектом "Я, Нина" авторства журналистки и телеведущей Янины Соколовой.

Многочисленные месседжи, поступавшие со всех главных информационных площадок, о необходимости своевременного обследования на предраковой стадии помогли специалистам Центра онкологии "Добробут" сместить у людей акцент со страха столкнуться с раком на важность и необходимость ранней диагностики. Онкологи МС "Добробут" верят, что в ближайшие несколько лет им удастся изменить печальную статистику — они смогут выявлять рак на более ранних стадиях и эффективно продлевать жизнь своим пациентам.

Свой важный вклад в собственное здоровье и здоровье каждого украинца может сделать каждый из нас, популяризируя важность ранней диагностики онкозаболеваний. Рак — это не приговор, если он обнаружен вовремя, когда лечение можно эффективно спрогнозировать. Самое сложное — упущенное время, которое невозможно наверстать. Только это должно по-настоящему пугать каждого из нас, когда дело касается нашего здоровья!

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