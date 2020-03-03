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У Верховной Рады появился почетны караул: как это делают в других странах мира

3 марта, 17:21

Екатерина Степаненко

Британцы стали узнаваемы по всему миру из-за медвежих шапок, а греки – из-за странных нарядов

Верховная Рада Украины обзавелась почетным караулом. Теперь у парламента будет дежурить Национальная Гвардия. Новую традицию в Киеве заложили с 1 марта. По этому случаю новости "Сегодня" решили разобраться, как церемонию проводят в других странах Европы. Оказалось, это настоящие шоу, больше похожие на исторические реконструкции: с лошадьми, оружием и специальными костюмами.

Церемонию с оркестром и выступлением личного состава Нацгвардия обещает проводить в выходные и на праздники. Почетный караул будет меняться каждый час зимой, и каждые два часа летом. Все остальное время полосатая будка пустовать.

Почетный караул – давняя традиция не для всех стран Европы. Наиболее узнаваемы гвардейцы ее Величества Елизаветы Второй, в огромных головных уборах из медвежьего меха. Стража под Букингемским дворцом торжественно меняется ежедневно в теплое время года. И через день, когда становится прохладнее.

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Поражает размахом и ежедневная церемония в Швеции. Ее участниками являются несколько представителей королевской гвардии. Добавляет впечатлений и антураж – старинные пушки.

А вот греческие солдаты из местного элитного подразделения. Их узнают за счет одежды, больше похожей на блузки с юбками. И специфическое движение. Воины несут ежедневную стражу у парламента в Афинах.

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Относительно скромный ритуал смены караула в Ватикане. Перед базиликой Святого Петра дежурят швейцарские гвардейцы. Участие в церемонии принимают только трое. Но и армия у самого маленького, официально признанного государства в мире, небольшая – только 100 человек.

Напомним, в прошлом году в Национальной гвардии Украины появились пешие патрули – лишь за первую неделю работы бойцы обнаружили и задержали 32 человека по подозрению в совершении уголовных преступлений.

А еще недавно стало известно, что в Киеве военный оркестр сыграет концерт в метро. Весеннее выступление военного оркестра 22-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины пройдет уже третий год подряд.

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Верховная Рада гвардейцы караул нацгвардия нацгвардейцы

Источник: Сегодня

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