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У Ярославского уже есть стратегический партнер для строительства украинских дорог

11 февраля, 17:04

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Александр Ярославский подтвердил, что готов хоть сегодня начать приводить в порядок дорожную инфраструктуру Украины

Об этом бизнесмен рассказал во время прямого включения в эфире 112 канала из кулуаров стратегической встречи "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование", где он пообщался с журналистами.

"Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH — дорожное строительство. Это порядка 100-300 км нового дорожного покрытия", — рассказал журналистам Александр Ярославский.

Встречу с представителями бизнеса провели президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.

На просьбу журналистов прокомментировать итоги сегодняшней встречи "Сшить Украину", бизнесмен сказал: "Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться уже за лопаты, за катки и начать работать".

А на вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: "Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро-2012".

Напомним, что на предыдущем подобном форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине хоть в марте – как было озвучено в заявлениях премьера и главы Укравтодора.

"У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься", — рассказал тогда Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка"), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп"). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации завода "Электротяжмаш" и "Харьковоблэнерго".

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