Трамп предложил лечить COVID-19 отбеливателем, а Зеленский назвал условия смягчения карантина: главные высказывания недели

Почему экономический кризис бьет по Украине сильнее, чем по другим государствам, и какой есть план у Владимира Зеленского по выводу страны из карантина. (Правильный ответ – четкий.) Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира.

Владимир Зеленский: У нас есть четкий план выхода из карантина

У власти есть четкий план выхода из карантина, в ближайшее время будет обнародован детальный сценарий из пяти этапов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - сказал он.

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При этом президент назвал два условия, при которых начнется плавное смягчение карантинных мер.

"Первое: в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не меняется или остается в пределах 5 процентов. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на половину", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что спешка во вопросе снятия карантина может иметь фатальные последствия.

Как известно, карантин в Украине продлен до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае карантинные меры ослабят, но жить с ограничениями украинцы будут еще два года.

Юрий Витренко: Бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, Украине нужно не упустить возможности

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19 апреля стало известно, что стоимость американской нефти пробила очередное "дно", упав более чем на 20%. И хотя через день цена снова стала плюсовой, это событие на несколько дней стало экономической темой номер один в мире.

Так, комментируя информацию о том, что цены на нефть впервые в истории стали отрицательными, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил: Украина располагает огромной газотранспортной системой, где можно хранить нефть. А значит, наша страна может предоставить миру свою нефтетранспортную систему.

"Цена на нефть в мире пошла в глубокий минус. То есть готовы доплачивать, чтобы забирали нефть. Это можно объяснить тем, что нефть уже негде хранить, и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем", – написал чиновник на своей страничке в Facebook.

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В то же время он указал, что в США, к примеру, хватает емкостей для хранения нефти до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

"Один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", – напомнил исполнительный директор "Нафтогаза" о ресурсах нашей страны.

По мнению Витренко, бизнес по хранению нефти сейчас самый прибыльный, поэтому нужно "не упустить возможности и максимально их монетизировать".

Алексей Кущ: Экономический прогноз по Украине примерно в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру

Международный валютный фонд (МВФ) неспроста резко ухудшил прогнозы для экономики Украины, ведь кризис на мировых рынках бьет по нашей стране сильнее, чем в среднем по другим государствам. Об этом сайту "Сегодня" рассказал экономист Алексей Кущ.

"Прогноз по Украине примерно в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру. И если мы посмотрим все предыдущие глобальные кризисы последних лет, то увидим, что Украина всегда падала в 2-3 раза глубже, чем весь остальной мир", – сказал Кущ.

Он объяснил, что в развитых странах падение сейчас связано с обвалом в третичном секторе экономики: торговле, секторе услуг, медицине, науке, образовании и т.д. Ситуация в Украине – совершенно иная.

Подробнее о том, чего ждать от украинской экономики, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Уникальный кризис: к чему готовиться украинцам".

Дональд Трамп предложил лечить коронавирус отбеливателем

Раз отбеливатель отлично справляется с коронавирусом на поверхностях, то его можно применять и для внутреннего использования для борьбы с инфекцией, считает президент США Дональд Трамп. Как сообщает NBC, такую идею он предложил 23 апреля на посвященном эпидемии COVID-19 брифинге, где было заявлено о слабости вируса SARS-CoV-2 перед теплом и влажным воздухом.

"Я увидел дезинфицирующее средство, которое "нокаутирует" вирус в течение минуты. Одной минуты. Есть ли способ сделать нечто подобное (для применения на людях – Ред.) – возможно, инъекция или чистка (легких – Ред.)? Было бы интересно проверить это. Как вы видите, вирус попадает в легкие, где его образуется огромное количество", – обратился он к доктору Биллу Брайану из Министерства внутренней безопасности США во время пресс-конференции.

И хотя Трамп не уточнял, какой именно тип дезинфицирующего средства он имеет в виду, очевидно, он говорил об отбеливателе и изопропиловом спирте, поскольку именно об их использовании при стерилизации поверхностей, сообщил доктор Брайан. Впрочем, позже он заявил, что американские ученые даже не рассматривают вариант лечения коронавируса инъекциями отбеливателя.

Михеил Саакашвили: В свое время я уже лохонулся в Грузии

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили собирается стать вице-премьером, в связи с чем пришел 24 апреля на встречу с фракцией "Слуга народа", где представил свое видение реформ в Украине. Он выразил мнение, что Украине нельзя подписывать договор с Турцией о зоне свободной торговли. По его мнению, соглашение с Турцией серьезно ударит по легкой промышленности Украины.

"Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу – с украинской легкой промышленности можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов. В своем время я так лохонулся в Грузии. Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать", – сказал Саакашвили и добавил, что потом прочитали сам договор и ужаснулись.

Напомним, в Министерстве иностранных дел говорили, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией готово на 99%, а украинская сторона исходит исключительно из национальных интересов и переговоров, которые ведут эксперты.

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