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У Зеленского обсудили, как будет проходить ВНО-2020

22 мая, 14:21

Денис Беспалов

В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек

В Украине идет подготовка к внешнему независимому оцениванию. Этот вопрос обсуждали на традиционном совещании на Банковой, передает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, ВНО должно пройти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

"На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Мероприятия должны быть настолько же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

Согласно последним данным Центра общественного здоровья, в Украине подтверждено 20 148 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6585 человека, умерли 588 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Владимир Зеленский коронавирус ВНО

Источник: Сегодня

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