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У Зеленского оценили вероятность восстановления ядерного потенциала Украины

2 мая, 15:53

Иван Апаршин считает, что ядерное оружие не помогло бы Украине защитить Крым в 2014 году

Фото: facebook.com/rvsn.press
Фото: facebook.com/rvsn.press.

Восстановление ядерного потенциала не только дорого, но грозит мощными санкциями Запада. Советник новоизбранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин также считает, что ядерное оружие все равно не спасло бы Украину от вторжения России в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Военный эксперт отметил парадокс: Украина четко соблюдает договоренности по нераспространению ядерного оружия в условиях войны, когда нужна любая защита страны, а в случае восстановления ядерного потенциала еще и может быть жестко наказана своими же западными партнерами.

"Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется. Украина – это гарант выполнения обязательств. На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. У нас война, у нас есть агрессор, а Украина выполняет все обязательства, ратифицированные Верховной Радой. Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам", – сказал Апаршин.

Напомним, ранее первый президент Леонид Кравчук заявлял, что теоретически Украина может изготовить ядерное оружие. На восстановление понадобилось бы не менее 100 млрд долларов, и это вряд ли одобрит Запад, уверен экс-президент.

В свою очередь украинский генерал Александр Кихтенко объяснял, почему не получится вернуть в Украину ядерное оружие. Он напомнил, что в стране уничтожены шахтные установки и нет больше стратегической авиации.

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Тег ядерное оружие, санкции, ядерный потенциал, Апаршин

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