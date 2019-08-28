У Зеленского планируют ввести обязательное медицинское страхование: подробности

Михаил Радуцкий. Фото: facebook.com/vladislava.petrusenko

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году. Об этом он сказал в комментарии журналистам в Киеве.

На вопрос, каким образом в партии "Слуга народа" планируют улучшать медицинскую сферу в стране, Радуцкий заметил: "Чтобы что-то улучшать, надо что-то иметь".

"Мы считаем, что на сегодняшний день старая система фактически разрушена. Новую начали строить, но очень медленно, и не всегда в том направлении. Но то, что было, оно уже разрушено, и не предыдущим правительством, а многими правительствами. На сегодняшний день ни в коем случае не надо ничего останавливать, но надо исправлять некоторые ошибки и двигаться вперед", - убежден он.

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Относительно реформирования первичного звена системы здравоохранения Радуцкий отметил, что институт семейных врачей – "это лишь одна из тысяч составляющих".

"Наша цель – в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование", – подчеркнул он.

Радуцкий также подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал выдвинуть его кандидатуру на должность министра здравоохранения, но он отказался.

"Мне предлагалось (возглавить министерство здравоохранения – Ред.), президент очень настойчиво предлагал, но я считаю, что больше пользы принесу именно в парламенте, потому что сегодня работа министерства без принятия нормальных законов невозможна", – добавил он.

Напомним, в своей предвыборной программе Зеленский обещал переход на страховую медицину и введение обязательного бесплатного ежегодного медосмотра.

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