У Зеленского представили международным экспертам проект "Государство в смартфоне"

В Украине около 200 госуслуг могут перевести в онлайн, и не нужно будет обивать пороги кабинетов чиновников

Фото: president.gov.ua

Украина продолжает работу над проектом "Государство в смартфоне". Обсудить концепцию с командой президента в Киев прибыли представители международных доноров и проектов технической помощи, в частности Агентства США по международному развитию (USAID), представительства Европейского Союза в Украине, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития (SIDA), Швейцарского бюро сотрудничества (SDC) и др., сообщает пресс-служба главы государства.

Советник президента Украины Михаил Федоров представил международным партнерам цифровой план действий и базовый фреймворк цифровой экономики: от цифровой инфраструктуры до цифровых навыков граждан.

"Что касается е-услуг, то мы четко описали типичные жизненные ситуации: это рождение, поступление в детский сад, школу, университет, получение паспорта и водительского удостоверения, регистрация автомобиля или недвижимости, земли, брака и тому подобное. Сегодня каждая типичная ситуация – это огромное неудобство, стресс и коррупция. "Государство в смартфоне" – это возможность решить все эти ситуации в один клик и желательно с помощью смартфона, где человек будет иметь личную электронную подпись. То же касается и бизнеса. На практике все это – около 200 государственных услуг, которые мы сделаем электронными и объединим по бытовым и бизнес-ситуациям. Кроме того, необходима возможность проведения онлайн-соцопросов", – сказал он.

В свою очередь международные эксперты дали свои рекомендации относительно реализации данной концепции, например, относительно принятия необходимых законов для гармонизации украинского цифрового законодательства с европейским и открытия пути к единому цифровому рынку ЕС, усиления защиты персональных данных и реформы текущей системы защиты информации в стране, развития программ обучения цифровых навыков граждан, особенно пожилого возраста.

Отдельно участники встречи отметили разработку законопроекта "О развитии цифровой экономики", в котором необходимо закрепить цифровые права гражданина на равный доступ к технологиям и цифровым инфраструктурам, прежде всего широкополосному доступу к Интернету. Например, цифровая универсальная образовательная услуга будет включать наличие планшета у каждого ученика, мультимедийного учебного контента и wi-fi в каждом классе.

На встрече подняли вопрос создания электронного реестра населения, что позволит с помощью технических средств оперативно и относительно дешево провести электронную перепись населения Украины путем наложения уже имеющихся государственных реестров (демографический, фискальный, медицинский, гражданский, реестр избирателей).

Отметим, что команда президента сейчас активно работает над внедрением концепции "Государство в смартфоне". Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский обсудил внедрение этой концепции, и пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта.

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