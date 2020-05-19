У Зеленского просят устроить выборы кандидата в мэры Киева

Нардепы из фракции "Слуга народа" просят президента и главу их партии Владимира Зеленского инициировать проведение внутрепартийных выборов кандидата, который представит политическую силу на выборах мэра Киева. Отметим, что они по графику должны состоятся осенью 2020 года.

Фотографию обращениям с подписями коллег по фракции опубликовал "слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. Кроме Киева, на праймериз предлагают выбрать кандидатов на пост мэров и других украинских городов областного значения.

"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренние праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", – пишет нардеп.

Также он выложил текст обращения к Владимиру Зеленскому. Под ним – несколько десятков подписей.

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Отметим, ранее креслом столичного градоначальника интересовались депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко и Александр Ткаченко. Оба активно критиковали действующего мэра Киева Виталия Кличко и заявляли о разработке законодательства и программ развития для столицы. Между тем, известно, что побороться за должность мэра столицы не против и другие "слуги народа".

Отметим, несмотря на то что из-за угрозы пандемии коронавируса в Украине отменены массовые мероприятия, переносить местные выборы, назначенные на осень, нельзя. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

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