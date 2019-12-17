У Зеленского рассказали, кому в "Л/ДНР" амнистия "не светит"

После деоккупации Донбасса остро встанет вопрос, что делать с людьми, которые были на стороне оккупантов

/ Фото: AFP

Ранее в МИД заявляли, что Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе. В то же время представитель президента по Крыму, председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Антон Кориневич заявил, что лица, совершившие тяжкие военные преступления, не будут прощены. Об это он сказал на заседании круглого стола в Киеве

"Вопрос амнистии важен, и, так или иначе, он появится, но мы в рабочей группе понимаем, что мы об амнистии не можем говорить, когда мы говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности, когда мы говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях применяться не могут. Амнистия не для 100%, те, кто совершали серьезные преступления, безусловно, не могут быть амнистированы. Это то, от чего мы должны отталкиваться, и то, что мы должны учитывать", – сказал он.

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Кориневич отметил, что вопрос пособников оккупантов в целом будет решаться принятием в Украине нескольких нормативно-правовых актов. Он пояснил, что на оккупированных территориях есть и непричастные к "русскому миру" люди.

"Очевидно, вопрос об их ответственности мы ставить не можем и не будем, а есть люди, которые возглавляют какие-то "органы", которые совершали деятельность в ущерб территориальной целостности и суверенитета Украины. Это уже другой вопрос. Те лица, которые являются преступниками, которые совершали действия в ущерб Украине, которые в 2014 году поднимали эти все процессы на различных наших территориях, мы должны так или иначе поднимать вопрос о привлечении их к ответственности", – резюмировал представитель президента.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко напоминал, что в Минских соглашениях прописан вариант амнистии боевиков, которые не совершали тяжких преступлений. В то же время он отметил, что Украина не пойдет на полную амнистию боевиков. По его мнению, Украина могла бы воспользоваться международным опытом, установив отдельные процедуры в украинском законодательстве, предусматривающие явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение за то, что было совершено.

Также Яременко рассказывал о двух вариантах для боевиков в случае ухода России с Донбасса. Он дал понять, что в таком случае на освобожденных территориях не должно быть никаких незаконно вооруженных людей.

А тем временем на Донбассе боевики не прекращают обстрелы. Смотрите в сюжете, что сейчас происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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