У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России

Офис президента Владимира Зеленского уверен, что российско-украинские отношения не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

Так, в офисе прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что объединение возможностей Украины и России потенциально может создать "глобального конкурента" в Европе и всем мире.

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы", — сказали в Офисе президента Украины.

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Также офисе Зеленского отреагировали на слова Путина о том, что Православная церковь Украины якобы разрушила единство в православии страны.

"В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение православной церкви Украины было исключительно решением людей, инициируемое конгрегацией, в соответствии с правилами церкви и законодательно подтвержденное церковным документом, томосом", — сказали в офисе Зеленского.

Напомним, 19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год. Ни одна из пресс-конференций российского лидера последних лет не обходилась без вопросов об Украине. Что именно хозяин Кремля говорил в этот раз о российско-украинских отношениях, читайте в специальном материале на сайте "Сегодня".

Кроме того, бывший спецпредставитель США по Украины Курт Волкер считает, что России важнее взять Украину под свой контроль, чем ее распад, а этого можно добиться в том случае, если есть лояльная украинская власть.

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