Убийце украинской миллионерши в Черногории грозит 40 лет тюрьмы

В случае, если подтвердятся подозрения полиции, что гражданку Украины Анастасию Лашманову, владевшую в Черногории имуществом на 105 млн евро, убил 22-летний мажор Арсений Станкович, молодой человек может провести ближайшие 40 лет за решеткой.

Об этом сообщает местное издание Volim Podgoricu.

Как пишет издание, результаты вскрытия украинки показали, что 30-летняя женщина получила более десяти ножевых ранений в область грудной клетки, бедер, предплечий, лба и кончиков пальцев.

По словам криминолога Велимира Ракочевича, которого цитирует Volim Podgoricu, убийство могло быть вызвано внезапно нахлынувшей страстью – ненавистью, завистью, злобой, жадностью и т.д.

Если обвинительный акт против Становича будет подтвержден, пишет издание, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 40 лет.

Напомним, Арсений Станович, 1996 года рождения, какое-то время встречался с Лашмановой. Полиция подозревает, что у них произошла ссора на фоне ревности. До последнего времени его отец Зоран Станович занимал пост главы пограничной полиции аэропорта Тиват в Черногории, однако был уволен в понедельник, 15 мая.

Также ранее сообщалось, что тело Анастасии Лашмановой было обнаружено в прошлую пятницу, 11 мая, в ее квартире в пригороде Котора – поселке Доброта.

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов. Лашманова была исполнительным директором компании "Mimoza group" из Тивата.

Лашманова – была директором группы Si Trade и Mimoza, которая два года назад купила отель Tivat Mimoza. Владелец гостиничного комплекса Perla, три ресторана в Porto Montenegro и салон красоты в Будве.