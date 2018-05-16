Убийце украинской миллионерши в Черногории грозит 40 лет тюрьмы

Сегодня, 16:27

Полиция продолжает искать 22-летнего Арсения Станковича

Фото: e-stock.us, Instagram
Фото: e-stock.us, Instagram

В случае, если подтвердятся подозрения полиции, что гражданку Украины Анастасию Лашманову, владевшую в Черногории имуществом на 105 млн евро, убил 22-летний мажор Арсений Станкович, молодой человек может провести ближайшие 40 лет за решеткой.

Об этом сообщает местное издание Volim Podgoricu.

Как пишет издание, результаты вскрытия украинки показали, что 30-летняя женщина получила более десяти ножевых ранений в область грудной клетки, бедер, предплечий, лба и кончиков пальцев.

По словам криминолога Велимира Ракочевича, которого цитирует Volim Podgoricu, убийство могло быть вызвано внезапно нахлынувшей страстью – ненавистью, завистью, злобой, жадностью и т.д.

Если обвинительный акт против Становича будет подтвержден, пишет издание, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 40 лет.

01_37

Напомним, Арсений Станович, 1996 года рождения, какое-то время встречался с Лашмановой. Полиция подозревает, что у них произошла ссора на фоне ревности. До последнего времени его отец Зоран Станович занимал пост главы пограничной полиции аэропорта Тиват в Черногории, однако был уволен в понедельник, 15 мая.

Также ранее сообщалось, что тело Анастасии Лашмановой было обнаружено в прошлую пятницу, 11 мая, в ее квартире в пригороде Котора – поселке Доброта.

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов. Лашманова была исполнительным директором компании "Mimoza group" из Тивата.

Лашманова – была директором группы Si Trade и Mimoza, которая два года назад купила отель Tivat Mimoza. Владелец гостиничного комплекса Perla, три ресторана в Porto Montenegro и салон красоты в Будве.
Черногория, убийство, украинка, лашманова, Станкович

Вы сейчас просматриваете новость "Убийце украинской миллионерши в Черногории грозит 40 лет тюрьмы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото из открытых источников

"Везде были следы крови": подробности убийства украинской бизнес-леди в Черногории

12 Мая, 22:42

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов

Евросоюз

Фото: blic.rs

"Творились ужасные вещи": эксперт назвал мотив убийства украинской миллионерши в Черногории

Вчера, 18:56

По мнению психиатра, все свидетельствует о том, что убийство произошло в состоянии аффекта
Загрузка...

Евросоюз

фото Facebook

Полиция установила личность убийцы украинской миллионерши в Черногории

13 Мая, 21:44

Подозреваемого разыскивает полиция

Евросоюз

Зоран Станович, фото borba.me

Убийство украинской миллионерши в Черногории: отец подозреваемого поплатился высоким постом

Вчера, 21:34

В ходе следствия было исключено, что он знал о намерениях своего сына
Загрузка...