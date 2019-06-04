Зеленский, Гройсман и Луценко пообещали: убийцы пятилетнего мальчика будут наказаны

Полицейских, которые застрелили под Киевом малыша, заключили под стражу

Фото: president.gov.ua.

В понедельник, 3 июня, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток, но чуда не случилось. Несмотря на несколько операций, 5-летний Кирилл скончался в реанимации больницы №7. Медики констатировали смерть мальчика после 18:00.

"Увы, медики не смогли спасти жизнь ребенку, он умер в понедельник вечером больнице", – сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

Мать убитого полицейскими ребенка рассказала о сыне.

"Мне еще не сказали точное время, когда не стало моего сыночка, его осматривают правоохранители, фотографируют, потом позовут меня... Мой мальчик любил жизнь. Любил играться, сидеть в телефоне. Хотел, чтобы мама и папа не ходили на работу, а были с ним дома, играли. Теперь мы остались без него",— рассказала, рыдая, мама мальчика Татьяна Тлявова.

Адвокаты просили домашний арест

Напомним, что в субботу, 1 июня, стало известно, что под Киевом в городе Переяслав-Хмельницкий произошло жуткое происшествие – пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области", – заявили в тот же день в Госбюро расследований.

Как уточнил глава Нацполиции Сергей Князев на своей страничке в Facebook, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Они были задержаны в порядке статьи 208 УПК уже на следующий день, в воскресенье, 2 июня.

Подозреваемые – это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Кроме имен подозреваемых, также появились подробности из жизни копов-убийц.

"Так, Владимиру Петровцу – 42 года. Уже год работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельницкой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Именно так! Никакого другого образования нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в пресловутой "Кобре" (расформированной в 2008 году)", – говорилось в сообщении издания The Newsroom.

После этого Петровец вернулся в дорожный патруль, в 2015 году в ходе реформы МВД его уволили, а позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он снова стал работать на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Второму подозреваемому – Ивану Приходько – 31 год. Он окончил Киевский индустриальный техникум в 2007 году по специальности слесаря. После армии он пошел работать в ГАИ, с 2010 года был в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году он вернулся на работу инспектора в ГАИ.

"В 2015 становится командиром отделения взвода в пятую роту киевской полиции. 17.02.2016 был уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. Возвращается работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году Приходько получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды. С 2018 года работает патрульным в Киевской области", – уточнялось в сообщении.

4 июня стало известно, что суд отправил под арест одного из полицейских, стрелявших в ребенка. Голосеевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому полицейскому Ивану Приходько в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Приходько на суде заявил, что не стрелял в направлении ребенка, а квалификация преступления не верна. Его адвокат сообщил, что на данный момент неизвестно, кто именно из двух полицейских совершал выстрелы, а арест – слишком тяжелая мера пресечения. Адвокаты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Также точно не было установлено оружие, с которого совершались выстрелы.

В тот же день, вторник, 4 июня был арестован второй подозреваемый. Голосеевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве пятилетнего ребенка полицейскому Владимиру Петровцу в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

В ходе заседания прокурор отметил, что Петровец отказался от обследования на состояние алкогольного опьянения. В свою очередь, адвокат подозреваемого заявил, что Петровец, согласно показаниям свидетелей, не стрелял.

Кроме того, отстранили от службы руководителей райотдела полиции в Киевской области, где был убит мальчик. Как сообщает сайт МВД, обсуждается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции.

Виновные обязательно будут наказаны

Эта трагедия должна стать уроком:президент Украины Владимир Зеленский одним из первых откликнулся на убийство Кирилла.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Ни смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Кроме того, президент ВладимирЗеленский ожидает качественного и быстрого расследования. Об этом сообщил заместитель председателя Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Очевидно, что президент будет требовать скорейшего расследования, это первое, но во-вторых, это расследование должно быть качественным, и его результаты, качество расследования не должно быть мотивировано скоростью, что нам должны за несколько дней назначить кого-то виноватым", – отметил Рябошапка.

В то же время он заявил, что президент не должен создавать какое-либо давление на судебную власть.

"Что касается других мер, которые могут быть приняты уже сейчас со стороны президента я бы пока об этом не говорил, с тем, чтобы не создавать какого-либо давления, не предусмотренного законом, органы, осуществляющие расследование, а затем и на суд, который будет осуществлять судебное разбирательство этого дела. Давайте дождемся результатов расследования, а потом будем делать выводы", – добавил Рябошапка.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал гибель ребенка от пули полицейских следующим образом : "Никаких оправданий здесь быть не может".

"Виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестко наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Искренние соболезнования родителям", – написал Гройсман на своей странице в Фейсбук.

Реакция генерального прокурора Украины Юрия Луценко на эту трагедию была не менее резкой.

"Пятилетний мальчик Кирилл, ставший жертвой двух пьяных полицейских в Переяслав-Хмельницком, которые развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым", – написал генпрокурор на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в связи с этим инцидентом прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

"Подозрения будут вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде завтра (3 июня – Ред.) утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей", – заверил Луценко.

Генпрокурор добавил, что сегодня же подписал письмо на имя министра внутренних дел с требованием снять с должности ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции.

"Выражаю искренние соболезнования родителям и родным ребенка", – написал генпрокурор.

Также выразил свои соболезнования родным и близким мальчика уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Это невосполнимый урон", – прокомментировал трагедию Кулеба.

По его словам, ни один человек, который надевает на себя мундир, не может позволить себе потерять достоинство.

"Я только что получил информацию о том, что 5-летний мальчик, которому два дня назад полицейские выстрелили в голову, скончался. Я выражаю свои соболезнования родителям, родным, близким. Сейчас я хочу обратиться к правоохранительным органам, к прокуратуре. По моему убеждению, к людям, которые совершили такое преступление, нужно избрать жесткую меру пресечения. Ни один человек, который надевает на себя мундир, и клянется народу Украины защищать семьи, детей, не может позволить себе потерять достоинство и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелять в городе и убивать детей", – резюмировал Кулеба.

А заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин пообещал, что убийцы обязательно будут наказаны.

"Любое оружие, охотничье, травматическое – это опасность для окружающих, и не зря говорят, что иногда и палка стреляет. Все, кто берет в руки оружие, должны понять, какая это ответственность, но, к сожалению, не все это поймут", – об этом Аброськин написал в своем Facebook.

"В Переяслав-Хмельницком случилась страшная трагедия, случайный выстрел, сделанный взрослыми людьми, которые стреляли, по их мнению, в безопасном направлении и в безопасном месте, убил маленького ребенка. Еще хуже, что эти "стрелки" – действующие работники полиции, которые находились вне службы и учили стрелять своего ребенка, нарушая все возможные меры безопасности", – отметил Аброськин.

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