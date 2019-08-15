Как польские копы задержали подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко: видео

Подозреваемый Николай С. был замечен в польском городе Познань, местные полицейские провели молниеносное задержание

Фото Пресс-службы полиции Польши

Подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко Николай С. был задержан в польском городе Познань местной полицией, сообщает пресс-служба полиции Польши.

"Полицейские криминального бюро муниципальной полиции при поддержке сотрудников национальной полиции в Познани задержали 28-летнего гражданина Украины, который подозревался в жестоком убийстве молодой девушки в Украине. Мужчина уже передан украинским полицейским и предстанет перед местным судом", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что мужчина был задержан в ответ на запрос украинской стороны.

"Спустя всего несколько дней после убийства он впервые отправился в Польшу. Он снова появился в Польше после того, как было обнаружено тело 17-летней убитой девушки", – уточнили в ведомстве и добавили, что подозреваемого буквально вытащили из автомобиля.

Видео Пресс-службы полиции Польши

К слову, в Кировоградской области продолжается суд по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Хриненко, во время заседания мужчина отводит взгляд от матери погибшей девушки.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в марте этого года вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые принадлежали пропавшей в августе 2018 года Диане.

Как известно, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Также полиция установила двух человек, которые могли быть причастны к исчезновению Дианы. Правоохранители отрабатывают шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

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