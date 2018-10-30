Убийство Амины Окуевой: почему затягивается расследование и какие основные версии спустя год

Подозреваемых в расстреле волонтера до сих пор не установили, следствие продолжается, а сыщики идут по "российскому следу"

Задержки с расследованием убийства активистки и военнослужащей чеченского происхождения Амины Окуевой могут быть связаны со спецификой этого преступления с учетом того, что заказные убийства намного сложнее расследовать по ряду причин, чем другие умышленные насильственные действия.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-спикер МВД, полковник милиции, эксперт Владимир Полищук.

"Довольно легко раскрывать убийства, совершенные на почве совместного употребления алкоголя, каких-то неприязненных отношений в семье, конфликтов, возможно, экономических преступлений, долговых обязательств, не выполненных человеком (против которого потом совершили преступление). Заказные убийства вообще тяжело расследуются. Тем более, те убийства, которые носят политический характер против волонтеров, журналистов и т.д. Естественно, те, кто совершает такие убийства, они к ним готовятся и пытаются замести след. При этом те, кто совершает заказные убийства – так называемые киллеры – сами подвергаются опасности быть уничтоженными, чтобы оборвать все ниточки расследования уголовного производства. Но есть и положительные примеры раскрытия таких преступлений, например, находят если и не непосредственно заказчиков, то исполнителей таких убийств", – отметил он.

Эксперт также добавил, что давать оценку ходу расследования убийства Окуевой без доступа к материалам производства и возможности глубоко вникнуть в документы, довольно сложно.

"Можно дать только общую некую характеристику, что подобные преступления раскрываются очень тяжело", – пояснил Полищук.

На уточняющий вопрос, может ли это преступление быть инсценировкой убийства с целью скрыть Окуеву от угроз для ее жизни и безопасности, эксперт ответил: "Хотелось бы в это верить".

В свою очередь, как подтвердил сегодня в эфире телеканала "Прямой", член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко, спустя год после расправы над Окуевой и ранения ее мужа ни полиции, ни прокуратуре, ни СБУ действительно еще пока не удалось найти исполнителей и организатора этого преступления.

"Следствие продолжается. Уже найден автомат, из которого она была расстреляна, есть следы отпечатков пальцев, которые позволят при установлении личности сравнить их и установить, кто это непосредственно сделал. Но существенного продвижения в этом деле нет. Основной версией на сегодня остается – действие российских спецслужб, связанная также с работой чеченского криминалитета на территории Украины", – сказал он.

По словам Геращенко, одной из причин того, что дело продвигается так медленно, действительно, является тот факт, что подавляющее большинство заказных убийств так и остаются нераскрытыми. В этом контексте нардеп напомнил, что спустя десятилетия в США силовики так до сих пор и не смогли установить, кто был заказчиком убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году.

"До сих пор американцы не знают, кто заказал убийство Кеннеди. Не все убийства и преступления раскрываются. Но я уверен в то, что убийство Амины Окуевой будет раскрыто и будут известны исполнители, заказчики и организаторы… Но, повторюсь, 100% убийств и преступлений не раскрываются нигде в мире", – пояснил он.

Как отметила сайту "Сегодня" юрист-криминолог Анна Маляр, представители чеченского народа, у которых она интересовалась подробностями расправы над Окуевой, сообщили ей следующее: "Они считают, что ее нет в живых".

"Что касается этого преступления, то с ним все очень непросто, ведь Амина не занималась публичной деятельностью, и на этом – все. Она не была, скажем, учителем, и мы тогда могли бы знать, где человек находится с утра до вечера, что она делает и т.д. Или какая-то другая деятельность, которая является очевидно публичной и есть больше возможностей для расследования. Насколько я понимаю, Амина кроме каких-то публичных вещей занималась также деятельностью скрытого характера. Потому что, если она боролась за независимость Украины и помогала чеченскому народу, то многие вещи там нельзя делать публично. Это понятно, и поэтому мы никак не можем анализировать, можем только допускать, выдумывать и фантазировать на тему, какие у нее могли быть связи или дела, так, чтобы они повлекли за собой убийство", – подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что если условно говорить о возможном конфликте в чеченской среде, "поскольку ее муж был непростым и не последним человеком в ней", то к версии о российском следе могут быть вопросы, а мотивы преступления остаются не до конца понятными.

"В конце концов, по сегодняшний день юридически Чеченская Республика является российской территорией. Поэтому этот след также, по сути, можно было бы называть "российским". Потому что, когда мы слышим о "российском" следе", мы сразу ассоциируем это с Кремлем, но в России могут быть разные "следы", и вместе с тем они все будут "российскими". Возможно, были какие-то конфликты, которые тянутся еще с Чеченской войны. Не знаю, это – только предположения. Возможно, речь идет о какой-то деятельности в Украине, связанной с нашей войной, то это тоже можно только предполагать. Например, лично я не знаю, какие у нее были источники дохода для жизни, чтобы сказать, есть ли в этом преступлении какие-то бизнес-интересы", – прокомментировала Маляр.

Эксперт также обратила внимание, что в открытых источниках есть информация о том, что на Окуеву был совершен ряд покушений, а достоянием общественности стали только "предпоследнее (неудачное, когда волонтер выстрелила в киллера) и последнее – трагическое, когда она погибла".

"До этого спецслужбы отрабатывали покушения на нее, но, видимо, было принято решение не распространять эту информацию в СМИ. Поэтому, думаю, что спецслужбам известно, кто все эти разы "охотился" на ее жизнь. Очевидно, что это мог быть какой-то один умысел, который просто не могли реализовать в течение определенного времени. Поэтому у меня в этой связи есть один вопрос: почему ее не уберегли, если это было уже не впервые?! Будет ли это преступление расследовано, мне трудно сказать, потому что даже когда нет ничьих интересов, когда мы говорим про обычное бытовое убийство, у нас все равно не хватает то профессионализма, то желания его расследовать, то еще чего-то. В этой же ситуации, допускаю, что пересекаются интересы нескольких центров влияния. Возможно, не только политических. Может, и криминальных, и предпринимательских. Это в любом случае усложняет расследование. И поэтому для меня вероятность того, что преступление будет раскрыто в ближайшее время, минимальная. Не думаю, что в ближайшее время мы узнаем организаторов и заказчиков", – резюмировала она.

Как сообщалось, 30 октября 2017 года в Киевской области возле пгт Глеваха в результате полученных ранений погибла Амина Окуева. Ее автомобиль был обстрелян неподалеку от железнодорожного переезда. Муж Амины, Адам Осмаев, также получил ранения.

Амина Окуева – украинский врач, общественный активист и военнослужащий чеченского происхождения. Участница Революции Достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2".

Также мы писали, что 1 июня 2017 года в Киеве было совершено покушение на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву.