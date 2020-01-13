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Брифинг Нацполиции об убийце Амины Окуевой: онлайн-трансляция

13 января, 12:47

Глава ведомства и начальник ГУ в Киевской области рассказывают о задержании лидера киллеров

Руководство Национальной полиции Украины и киевского областного управления НПУ дают брифинг, посвященный задержанию 12 января организатора группы "киллеров", которые причастны к убийству Амины Окуевои и покушения на Адама Осмаева.

Брифинг ведут председатель правоохранительного ведомства Игорь Клименко и начальника ГУ полиции в Киевской области Андрей Небытов в Министерстве внутренних дел.

Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию с места событий.

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Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании предполагаемого организатора убийства участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, автомобиль с которой расстреляли в пригороде Киева 30 октября 2017 года.

Позже стало известно, что им является 55-летний Игорь Редькин – лидер задержанных в сентябре семи участников преступной группировки, которых основательно подозреваются в совершении двух других заказных убийств на территории Киевской области.

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Как уже сообщалось, покушение произошло возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области, когда по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и ее муж, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

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заказное убийство Нацполиция Амина Окуева Адам Осмаев

Источник: Сегодня

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