Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц

Фото: Википедия

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12 января стало известно, что украинские правоохранители задержали предполагаемых убийц участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, машину с которой расстреляли в 2017 году в Киевской области. Все подробности этого преступления и что известно о задержанных, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В банду киллеров входило семеро

Первым о задержании сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия", – написал глава МВД и поблагодарил правоохранителей за их работу.

Фото: Arsen Avakov/Facebook

Ни подробности задержания, ни личные данные предполагаемого убийцы Аваков раскрывать не стал, опубликовав лишь видео задержания и фото подозреваемого. Но благодаря собственным источникам в правоохранительных органах сайт "Сегодня" узнал, что задержанного зовут Игорь Редькин.

По словам нашего источника, Редькин – 1963 года рождения. Установлено, что стрелял именно он и что он является организатором преступления. Его задержали прямо на улице в столице, после наблюдения. Личности других причастных к убийству пока устанавливаются.

На 16-секундном видео видно, как спецподразделение полиции задерживает на улице мужчину, одетого в черное, – это и есть подозреваемый.

По информации журналистов издания "Украинская правда", Редькин Игорь Вячеславович ранее числился владельцем или совладельцем нескольких фирм, занимающихся предоставлением услуг питания и производством изделий из пластмассы.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.

"В состав группы в целом входило семь человек. Часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – сообщил Клименко.

На брифинге в Киеве, который 13 января провели в Киеве правоохранители, Игорь Клименко рассказал, что полиция вышла на причастных к убийству, проверяя членов различных группировок.

"ДНК члена одной из ОПГ совпала с ДНК на автомате, из которого стреляли по авто Окуевой", – сказал он.

О задержанном известно то, что он родом из Дагестана, а его группировка занималась давлением на бизнес и, не исключают следователи, имела связи на территории Европейского Союза. Следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версию, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась. Также Нацполиция надеется на помощь иностранных партнеров в расследовании.

На вопрос корреспондента "Сегодня" начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов опроверг информацию о том, что задержанный признал вину.

Гражданский муж убитой Адам Осмаев, который во время покушения сам был ранен, высказал слова благодарности всем, "кто участвовал в раскрытии убийства Амины".

"...Надеюсь, все виновные будут установлены и наказаны. Амина не жалела себя, защищая Украину, всегда шла в самые опасные места на фронте и заслужила, чтобы ее убийцы были наказаны", – написал он в Facebook.

Что известно об Амине Окуевой

Амина Окуева, урожденная Наталья, родилась в 1983 году в Одессе в семье чеченца и польки. После смерти отца мать вышла замуж за Виктора Никифорова, дочь получила фамилию отчима. Позже семья Натальи Никифоровой приехала в Москву, а оттуда – в Грозный. Там Никифорова вышла замуж, взяла фамилию мужа – Окуева, приняла ислам и сменила имя на Амину. Муж-чеченец погиб на войне (впрочем, точные обстоятельства его смерти неизвестны), и в Одессу вместо Натальи Никифоровой вернулась уже Амина Окуева.



В Украине девушка поступила на отделение общей хирургии Одесского национального медицинского университета. Во время Евромайдана стала медиком в "Афганской сотне" Самообороны, а с началом войны вступила медиком сперва в батальон "Киев-2", затем "Золотые ворота" и, наконец, в Миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, но уже как пресс-офицер. При этом Окуева принимала участие в создании самого батальона, командиром которого стал полевой командир Ичкерии во время Второй чеченской войны Иса Мунаев. Когда Мунаев погиб в Дебальцевском котле, батальон возглавил гражданский муж Окуевой Адам Осмаев.

Окуева выполняла боевые задачи в районе Чернухина Луганской области, принимала участие в боях за Дебальцево. На парламентских выборах 2014 года Амина пыталась пройти самовыдвиженцем в одном из районов родной Одессы, но заняла лишь девятое место.



Амина Окуева трагически погибла поздно вечером 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха под Киевом, когда по автомобилю, в котором она была, открыли огонь из автомата. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу. Предполагается, что именно Осмаев был целью покушения, а Окуева оказалась на месте пассажира случайно. Оружие преступники бросили на месте.

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Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее за покушение был арестован, но потом отпущен на свободу 58-летний гражданин России Артур Кринари, которого украинские власти называли "агентом российских спецслужб".

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