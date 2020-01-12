Убийство Амины Окуевой: подозреваемые задержаны (видео)

Полиция задержала группу киллеров, которые расстреляли машину с Аминой Акуевой и Адамом Осмаевым в 2017 году

Украинские правоохранители задержали предполагаемых убийц участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, машину с которой расстреляли в 2017 в Киевской области.

Об этом на своей странице в Facebook 12 января сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия", – пишет глава МВД, поблагодарив правоохранителей за их работу.

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Фото: Arsen Avakov/Facebook

Ни подробности задержания, ни личные данные предполагаемого убийцы Аваков раскрывать не стал, опубликовав лишь видео задержания и фото подозреваемого.

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Напомним, доброволец и помощник на тот момент нардепа Игоря Мосийчука Амина Окуева трагически погибла поздно вечером 30 октября 2017 года возле села Глеваха под Киевом, когда по ее автомобилю открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, ее супруг, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производства. Рассматривались две версии случившегося: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

Предполагается, что именно Осмаев был целью покушения, а Окуева оказалась на месте пассажира случайно.

Ранее за покушение был арестован, но позже отпущен на свободу 58-летний гражданин России Артур Кринари, которого украинские власти называли "агентом российских спецслужб".

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