Убийство Гандзюк: меру пресечения возможному заказчику не избрали

Шевченковский райсуд объявил перерыв в заседании

В Шевченковском райсуде не смогли избрать меру пресечения для Мангера. Фото: Апостроф

Убийство Гандзюк: меру пресечения возможному заказчику не избрали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2fb/db4/5c62fbdb44c4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2fb/db4/5c62fbdb44c4f.jpg 2019-02-12T19:07:00+02:00 Украина Шевченковский райсуд объявил перерыв в заседании

Меру пресечения для председателя областного совета Херсонской области Владислава Мангера, которого подозревают в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, в Шевченковском райсуде Киева избрать так и не смогли.

Как стало известно, в судебном заседании относительно чиновника, подозреваемого по статье "умышленное убийство", был объявлен перерыв до 12:30 среды, 13 февраля, сообщает "Апостроф".









Как стало известно, адвокаты Мангера сумели убедить суд в необходимости объявить перерыв в заседании, аргументируя это тем, что в материалах прокуратуры о взятии их клиента под стражу содержится ссылка на видеозаписи допросов Сергея Торбина и Игоря Павловского, которые указали на подозреваемого как на заказчика преступления.

Как заявил после завершения заседания адвокат Константин Глоба, именно результатами этих допросов обосновывается подозрение Мангеру, а, поскольку прокуратура не предоставила адвокатам записи этих допросов для ознакомления, у защитников возникли сомнения в том, что они доказывают причастность их клиента к преступлению.

Стоит отметить, что предыдущее ходатайство о просмотре видеозаписи допросов суд отклонил. Тогда адвокаты заявляли, что из протоколов им не понятно, что сказали подозреваемые, на что суд ответил, что протоколы являются надлежащими доказательствами фиксации показаний, поэтому смотреть видео нет необходимости.

Напомним, ранее главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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Источники: УНИАН , Апостроф Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.