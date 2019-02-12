Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Убийство Гандзюк: меру пресечения возможному заказчику не избрали

Вчера, 19:07

Шевченковский райсуд объявил перерыв в заседании

В Шевченковском райсуде не смогли избрать меру пресечения для Мангера
В Шевченковском райсуде не смогли избрать меру пресечения для Мангера. Фото: Апостроф
Убийство Гандзюк: меру пресечения возможному заказчику не избрали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2fb/db4/5c62fbdb44c4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2fb/db4/5c62fbdb44c4f.jpg Украина Шевченковский райсуд объявил перерыв в заседании

Меру пресечения для председателя областного совета Херсонской области Владислава Мангера, которого подозревают в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, в Шевченковском райсуде Киева избрать так и не смогли.

Как стало известно, в судебном заседании относительно чиновника, подозреваемого по статье "умышленное убийство", был объявлен перерыв до 12:30 среды, 13 февраля, сообщает "Апостроф".

Как стало известно, адвокаты Мангера сумели убедить суд в необходимости объявить перерыв в заседании, аргументируя это тем, что в материалах прокуратуры о взятии их клиента под стражу содержится ссылка на видеозаписи допросов Сергея Торбина и Игоря Павловского, которые указали на подозреваемого как на заказчика преступления.

Как заявил после завершения заседания адвокат Константин Глоба, именно результатами этих допросов обосновывается подозрение Мангеру, а, поскольку прокуратура не предоставила адвокатам записи этих допросов для ознакомления, у защитников возникли сомнения в том, что они доказывают причастность их клиента к преступлению.

Стоит отметить, что предыдущее ходатайство о просмотре видеозаписи допросов суд отклонил. Тогда адвокаты заявляли, что из протоколов им не понятно, что сказали подозреваемые, на что суд ответил, что протоколы являются надлежащими доказательствами фиксации показаний, поэтому смотреть видео нет необходимости.

Напомним, ранее главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. Следствие считает, что чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать бизнес-интересам.

Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег мера пресечения, Гандзюк, мангер

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство Гандзюк: меру пресечения возможному заказчику не избрали". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

УНИАН , Апостроф

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как организовали убийство Гандзюк: Луценко рассказал детали схемы

11 февраля, 15:44

Генпрокурор также рассказал, во сколько заказчик оценил убийство активистки

Дело Гандзюк: в Херсонской ОГА отстранили чиновника, а Мангера отправят в Киев

11 февраля, 11:48

Пока силовики готовились вручать подозрение, херсонский чиновник уже ушел в отпуск

Идеальный вес женщины (таблица)

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Королёва удивила своей фигурой

Назван самый экологически чистый регион Украины

Умерли младенец и его мама, отказавшаяся лечиться от лейкемии

Децл был украинцем и ненавидел Путина: воспоминания подруги

Скончался подозреваемый по делу Евромайдана экс-прокурор Сайчук

В Киеве грузовик снес снегоуборочный трактор с моста

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Президент подписал важный для Донбасса закон