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Убийство Гандзюк: организатор нападения признал себя виновным

3 июня, 21:35

Сергей Торбин согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы

Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua.

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Это произошло на заседании Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной. Об этом сообщает "Укринформ".

В слушании приняли участие двое прокуроров, потерпевший – отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

Он также согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Рассмотрение сделок остальных обвиняемых продолжается.

Как сообщалось, в Покровском районном суде Днепропетровской области сегодня началось первое заседание по делу относительно пятерых обвиняемых в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки и и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.


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Тег активистка, Гандзюк, дело Гандзюк

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