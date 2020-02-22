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Убийство Гандзюк: суд разрешил экстрадицию Левина в Украину

22 февраля, 12:56

Левин может подать апелляцию

Окружной суд города Бургас (Болгария) 21 февраля разрешил экстрадицию в Украину криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что преступление, за которое разыскивается Левин, не считается политическим и не является военным преступлением.

"Нет никаких оснований или доказательств того, что человек будет подвергнут насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию в Украине или что его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не будут гарантироваться", – уточняется в сообщении суда Бургаса.

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Это судебное решение может быть обжаловано и опротестовано в течение семи дней в апелляционном суде.

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Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек, позднее из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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Болгария Украина левин Гандзюк

Источник: Сегодня

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