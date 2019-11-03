Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Убийство Гандзюк: в СБУ опубликовали предварительные итоги следствия

3 ноября, 14:49

Правоохранители расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки.

Служба безопасности Украины (СБУ) устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения на активистку Катерину Гандзюк Алексея Левина. Его местонахождение официально еще не установлено. Вскоре правоохранители расскажут новые детали расследования о деле активистки, сказал руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, следователи спецслужбы сейчас расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки.

"Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Екатерину, прежде всего связанные с ее обвинениями должностных лиц области в злоупотреблениях", – подчеркнул руководитель

Также вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет.

Основного организатора нападения Алексея Левина украинские правоохранители ищут вместе с Интерполом, отдельно вовлечены спецслужбы некоторых стран. Как было установлено, еще 19 августа 2018 он уехал за границу.

Все расследования, которые инициировала Екатерина Гандзюк, будут "жить" до полного их завершения, заверили следователи. В них будут получены дополнительные материалы для обвинения всех лиц, причастных к нападению.

Также правоохранитель рассказал, что следствию известно реальное круг лиц, которые могут быть причастны к заказу. Председателю Херсонского облсовета уже осуществлено сообщение о подозрении.

"Мы шаг за шагом приближаемся к привлечению к уголовной ответственности всех организаторов и заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", – отметил Богдан Тиводар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

СБУ следствие активистка Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не
Facebook напомнил Аксенову: Крым – это Украина, а он – не "публичное лицо"Украина
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов
В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котовПроисшествия
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедии
Убийство женщины у автовокзала в Херсоне – шокирующие подробности трагедииДругие регионы
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видео
В Николаевской области спецназ задержал членов вооруженной группировки: фото и видеоДругие регионы
"Свобода слова Савика Шустера": Шаг назад на встречу с Путиным (полное видео)Политика
Возвращение России в G8: в МИД Канады сделали заявление
Возвращение России в G8: в МИД Канады сделали заявлениеПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...