Убийство Гандзюк: в СБУ опубликовали предварительные итоги следствия

Служба безопасности Украины (СБУ) устанавливает возможную причастность полицейских к содействию выезда за границу организатора нападения на активистку Катерину Гандзюк Алексея Левина. Его местонахождение официально еще не установлено. Вскоре правоохранители расскажут новые детали расследования о деле активистки, сказал руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, следователи спецслужбы сейчас расследуют пять уголовных производств, касающихся убийства активистки.

"Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Екатерину, прежде всего связанные с ее обвинениями должностных лиц области в злоупотреблениях", – подчеркнул руководитель

Также вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет.

Основного организатора нападения Алексея Левина украинские правоохранители ищут вместе с Интерполом, отдельно вовлечены спецслужбы некоторых стран. Как было установлено, еще 19 августа 2018 он уехал за границу.

Все расследования, которые инициировала Екатерина Гандзюк, будут "жить" до полного их завершения, заверили следователи. В них будут получены дополнительные материалы для обвинения всех лиц, причастных к нападению.

Также правоохранитель рассказал, что следствию известно реальное круг лиц, которые могут быть причастны к заказу. Председателю Херсонского облсовета уже осуществлено сообщение о подозрении.

"Мы шаг за шагом приближаемся к привлечению к уголовной ответственности всех организаторов и заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк", – отметил Богдан Тиводар.

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