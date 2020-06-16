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Убийство Кати Гандзюк: суд постановил задержать Мангера

16 июня, 00:32

Елена Вус Елена Вус

В деле об убийстве херсонской активистки он проходит как заказчик

Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк проходит как заказчик, с целью привода его на заседание.

Об этом сообщает организация "Кто убил Катю Гандзюк".

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", – говорится в сообщении.

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Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

6 июня исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.

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суд убийство расследование Гандзюк мангер

Источник: Сегодня

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