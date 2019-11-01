Убийство Кати Гандзюк: в СБУ рассказали о сложностях расследования

Тиводар надеется, что в ближайшее время подозреваемый Левин будет найден

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

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4 ноября исполняется год, как скончалась херсонская активистка, борец с коррупцией Екатерина Гандзюк

О сложностях расследования громкого дела начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар рассказал в эфире в социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Это обычная работа следователей и оперативных работников, чтобы раскрыть это преступление. Сложность этого преступления в том, что на сегодня основной организатор – подозреваемый Левин – находится в розыске. Надеемся, что в ближайшее время принятыми мерами СБУ, Интерпола он будет найден. Кроме того, чтобы сообщить о подозрении кроме Мангера другим подозреваемым необходима доказательная база. Доказательствами могут быть показания свидетелей, показания потерпевших, другие доказательства, полученные в ходе работы по криминальному делу. К сожалению, достаточных доказательств для сообщения о подозрении другим заказчикам нет. Пока нет", отметил он.

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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