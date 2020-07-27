Убийство молодой украинки в Польше: от Киева требуют выдачи подозреваемого

Почти год тянется история с поимкой подозреваемого

Не успели власти Польши довести до конца расследование недавнего жестокого убийства 26-летней украинки , как окружная прокуратура в Плоцке напомнила о смерти еще одной 26-летней гражданки Украины, погибшей 30 августа 2019 года.

После вечеринки тело девушки со следами удушения было обнаружено в придорожной канаве в Бжозовце, недалеко от Сохачева. Как сообщает сайт se.pl, польские правоохранители выяснили – подозреваемым является некий В. О., соотечественник погибшей, который в ночь убийства бежал в Украину.

На его причастность к убийству девушки указывают генетические тесты, заявила пресс-секретарь районной прокуратуры в Плоцке Ивона Шмигельская-Ковальская.

Однако польские правоохранители столкнулись с препятствиями в отправлении правосудия. Следователи из Плоцка разыскали место, где находится подозреваемый в убийстве, и Главное управление полиции потребовало его экстрадиции, однако украинские власти не намерены его выдавать, ссылаясь на Конституцию.

"Украина не является членом Европейского Союза, поэтому имеет право действовать таким образом, - говорит Шмигельская-Ковальская. – В любом случае мы передали некоторые материалы, собранные по этому делу, и год назад велись переговоры, чтобы украинцы полностью взялись за дело, но в итоге этого не произошло".

Напомним, еще в сентябре 2019 года первый заместителя начальника Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин встретился с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем, и речь шла о розыске подозреваемого в убийстве 26-летней украинки в Польше .

Также сайт "Сегодня" писал, что немецкая полиция застрелила подозреваемого в убийстве украинки , который застрелил 26-летнюю девушку в городе Гожув-Велькопольски на западе Польши, после чего бежал в Германию.

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