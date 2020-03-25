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Убийство "Моторолы": боевики объявили Порошенко "в розыск"

25 марта, 15:59

Денис Беспалов

Террористы утверждают, что Порошенко в 2016 году якобы утвердил план по ликвидации гражданина России Арсена Павлова

Боевики так называемой "ДНР" заявили, что объявили пятого президента Украины Петр Порошенко в розыск по подозрению в организации убийства одного из известных террористов Арсена Павлова с позывным "Моторола". Об этом говорится в сообщении так называемой "Генпрокуратуры ДНР".

Террористы утверждают, что Петр Порошенко в 2016 году якобы утвердил, приведенный в исполнение украинскими спецслужбами план по ликвидации известного боевика так называемой "ДНР" – гражданина России Арсена Павлова по кличке "Моторола". На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование "Спарта".

В настоящий момент, как сообщает "Генпрокуратура ДНР", Петр Порошенко "объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей". "Статья" по которой "проходит" Порошенко предусматривает "наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы".

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Напомним, "Моторола" погиб вечером 16 октября 2016 года в Донецке в результате взрыва в лифте дома, в котором он жил. Боевики возложили ответственность за устранение боевика на "украинскую диверсионную группу".

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Тем временем жители Донецка озвучили свою версию убийства "Моторолы".

Напомним, сегодня в Украине отмечают День СБУ.

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розыск Motorola Петр Порошенко Моторола

Источник: Сегодня

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