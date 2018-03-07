Убийство Ноздровской: следствие нашло противоречивые записки Россошанского

Сегодня, 22:23

Россошанский во время допроса сказал, что написал их "лично без постороннего давления" и адресовал жене и дочери

Юрий Россошанский. Фото: hromadske.ua
Юрий Россошанский. Фото: hromadske.ua

Правоохранители нашли две записки подозреваемого Юрия Россошанского, в одной из которых он признается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, а в другой отрицает причастность к преступлению.

Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда от 2 февраля.

"В одной записке он признается в совершении умышленного убийства, а в другой – отрицает свою причастность", – говорится в материалах.

Отмечается, что записки были найдены во время осмотров места происшествия 10 и 17 января.

Россошанский во время допроса сказал, что написал их "лично без постороннего давления" и адресовал жене и дочери.

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Кроме того, подозреваемый рассказал, что записку с отрицанием он написал "с целью избежания ответственности и в связи с тем, что судебная и правоохранительная система Украины несовершенна и заангажирована".

По утверждению полиции, в записках "изложены обстоятельства совершения им преступления".

В рещении также указывается, что следствие обратилось в суд с просьбой предоставить образцы почерка Россошанского, чтобы подтвердить авторство записок и определенить состояния лица во время их написания.

Суд удовлетворил ходатайство Нацполиции, предоставив доступ к письменному заявлению Россошанского на передачу продуктов питания и других вещей в СИЗО.

Как сообщалось, 38-летняя Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской – Светлана Сапатинская.

Напомним, 9 января суд избрал меру пресечения для Россошанского в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога. Сам подозреваемый просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время адвокаты подозреваемого в убийстве Ноздровской обжаловали решение суда о мере пресечения и заявили, что Россошанский себя оговорил.
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"Сегодня"

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