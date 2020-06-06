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Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: всплыли новые подробности

6 июня, 12:36

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Под стражей сейчас находится один подозреваемый

Стали известны новые детали убийства пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был ребенок.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 и 19 июня 2020 года. На заседаниях исследуют протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продлении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

Известно, что двух подозреваемых, Владимира Петровца и Дмитрия Кривошея, суд отпустил из-под стражи. Бывший полицейский Иван Приходько остается под стражей остается. Еще один подозреваемый – сын Петровца – находится под личным обязательством.

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Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком копы устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был ранен пятилетний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Во время заседания Верховной Рады депутат Инна Совсун попросила министра внутренних дел Арсена Авакова публично извиниться перед родителями убитого мальчика. На что глава МВД очень эмоционально отреагировал.

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