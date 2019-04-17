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Убийство разведчика Шаповала в Киеве: появилось видео подрывника

Сегодня, 14:09

Камеры зафиксировали сотрудника "спецслужб" боевиков с Донбасса на парковке, где был заминирован автомобиль

Олег Шутов. Скриншот
Олег Шутов. Скриншот.

Служба безопасности показала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали подрывника Олега Шутова, заложившего взрывчатку под автомобиль офицера Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.

Как известно, 27 июня 2017 года в 8:16 правоохранители получили сообщение о том, в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". Осколки при взрыве разлетелись в радиусе около 100 метров и повредили другие авто. Оказалось, что погиб Максим Шаповал.

Как выяснили украинские силовики, подрывником оказался житель Донецка, сотрудник т.н. "Центра специальных операций МГБ ДНР". Он зашел на подземный паркинг около 21:00 с белым пакетом в руке и направился к стоявшему там автомобилю Шаповала. Спустя пару минут он возвращается уже без белого пакета.

Спустя чуть более час Шутов покидает квартиру, которую он арендовал в этом же доме, и уезжает на иномарке.


Как мы уже писали, сегодня на брифинге глава СБУ Василий Грицак назвал имя организатора убийств Шаповала и Хараберюша. По его словам, за этими преступлениями стоит высокопоставленный генерал ФСБ. 

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Тег СБУ, убийство, шаповал, подрывник

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