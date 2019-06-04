Убийство ребенка копами под Киевом: у Зеленского сделали заявление по расследованию

Расследование должно быть быстрым и качественным, заявил заместитель главы Администрации президента

Руслан Рябошапка. Фото: hubs.ua.

Президент Владимир Зеленский ожидает качественного и быстрого расследования убийства мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщил заместитель председателя Администрации президента Руслан Рябошапка, передает "112 Украина".

"Очевидно, что президент будет требовать скорейшего расследования, это первое, но во-вторых но это расследование должно быть качественным, и его результаты, качество расследования не должно быть мотивировано скоростью, что нам должны за несколько дней назначить кого-то виноватым", – отметил Рябошапка.

В то же время он заявил, что президент не должен создавать какое-либо давление на судебную власть.

"Что касается других мер, которые могут быть приняты уже сейчас со стороны президента я бы пока об этом не говорил, с тем, чтобы не создавать какого-либо давления, не предусмотренного законом, органы, осуществляющие расследование, а затем и на суд, который будет осуществлять судебное разбирательство этого дела. Давайте дождемся результатов расследования, а потом будем делать выводы", - добавил Рябошапка.

Напомним, сегодня Голосеевский районный судпод арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Напомним, что по предварительной информации, полицейские Петровец и Приходько 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Полицейские были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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