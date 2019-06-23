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Убийство ребенка под Киевом: Князев рассказал о ходе расследования

23 июня, 12:19

После гибели мальчика были арестованы два человека

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком Киевской области было арестовано два человека, однако подозреваемых – больше. Об этом заявил руководитель Национальной полиции Сергей Князев, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга после окончания "Марша равенства".

пецподразделение Департамента внутренней безопасности сопровождает расследование правонарушения. Количество подозреваемых не два человека, два человека арестованы. Все, что требует следствие Государственного бюро расследований – мы выполняем", – заверил он.

Кроме того, Князев добавил, что на этой неделе начальник полиции Киевской области должен прибыть с докладом о результатах внутреннего расследования.

"На этой неделе также должно быть согласовано назначение нового руководителя полиции Киевской области, и об этом будет сообщено", – заявил глава Нацполиции.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о пятерых подозреваемых. По его словам, группа из четырех человек (двух полицейских и двух гражданских) пьяными пристреливали ружье во дворе, и один из них случайно смертельно ранил мальчика.

"По моему мнению, там пять подозреваемых в этом убийстве. Четверо мужчин, которые стреляли. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может, все может, один, чья пуля. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать, но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований", – сообщил Аваков.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег убийство, ребенок, расследование, полицейские, Переяслав, князев, ГБР, переяслав-хмельницкий

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