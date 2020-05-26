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Убийство Шеремета: адвокат Дугарь рассказал, как собрали деньги

26 мая, 14:06

Татьяна Очеретяна

Адвокат попросил остановить все платежи

Деньги для внесения залога одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь уже есть. Адвокат женщины рассказал, что деньги смогли собрать за три часа. Об этом написала в Facebook волонтер Наталья Прилуцкая со ссылкой на адвоката Дугарь Виталия Коломийца.

"У нас получилось! За три часа. Друзья, денег достаточно! Больше не высылайте! От адвоката Виталия Коломийца: невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам", - сообщила она.

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Ранее мы писали, что подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.

Напомним, о задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в МВД сообщили 12 декабря. Ими оказались музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

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