Убийство Шеремета хотели "спихнуть" на Марусю Зверобой: шокирующие подробности

Фото: facebook.com/marusyazvirobiy1

Подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета обсуждали вариант, чтобы переложить вину за преступление на волонтера Марусю Зверобой, а для этого был вариант с похищением ее детей. Об этом сообщил представитель МВД на брифинге.

Фигурантки дела Юлия Кузьменко и некая гражданка "Т" с позывным "Вася" обсуждают, что им, среди прочего, нужна "жертва". Причем делают акцент на том, что это должна быть женщина.

"Я считают, что сейчас нужно использовать момент, когда прессуют Марусю и Федину, и тупо давонуть Марусю, чтобы она взяла на себя. Ну смотри, у нее же есть ребенок? (у нее их два). Мы же можем их куда-то гипотетически похитить? Наши украинцы стремятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина … Нам нужна баба, и нам нужна баба-мать", – сказала гражданка "Т".

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Кузьменко согласилась, что на роль "жертвы" лучше всего подходит Зверобой.

"Маруся оптимально, да", – подчеркнула гражданка "Т".

"Да, она умеет говорить, у нее хороший послужной список", – заметила Кузьменко.

Они отметили, что на защиту Зверобой встанут и военные, и женщины.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня представители МВД на брифинге назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группировку участников боевых действий на Донбассе, которые убили журналиста.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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