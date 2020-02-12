Убийство Шеремета: полиция раскрыла новые доказательства против Дугарь (фото)

Съемки с камер видеонаблюдения, которые используются в доказательной базе дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, прошли комплексную судебную психологическую и портретную экспертизу. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В полиции отмечают: экспертиза показала, что на видео действительно изображена Яна Дугарь. В Нацполиции также заявили, что таким образом отрицают заявления адвокатов Дугарь, что на видео изображена другая женщина.

Анализ провел Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

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"Во время проведения экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа", - объяснили в полиции.

Кроме того правоохранители обвинили защитников и саму Дугарь в лжесвидетельстве и манипуляциях. В частности, в сообщении говорится, что сторона подозреваемого исказила информацию о датах съемки видео и о том, что якобы Дугарь не могла в указанные даты находиться в Киеве. Кроме того, полиция обнаружила в социальной сети фото Дугарь, сделанное в Киеве в 2012 году, хотя сама подозреваемся заявляла, что до 2017 году в столице не бывала.

"Сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области", – заявила Нацполиция.

Также полиция видит манипуляции в прохождении Яной Дугарь полиграфа, поскольку следователи не располагают информацией о том, кто назначил и провел процедуру, а кроме того не были заданы вопросы, которые непосредственно интересуют следствие.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 8 января Яне Дугарь продлили домашний арест до 8 февраля. Адвокаты Яны Дугарь во время совместного выступления в Апелляционном суде 8 января заявили, что доказательств вины их подзащитной до сих пор нет.

В МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называют "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. В то же время депутат Верховной Рады Яна Зинкевич сообщила об алиби Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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