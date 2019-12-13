Убийство Шеремета: следствие назвало организатора и его мотив

Следователи считают украинского рок-музыканта и ветерана боевых действий на Донбассе Андрея "Риффмастера" Антоненко, задержанного 12 декабря по делу убийства журналиста Павла Шереметав 2016 году, организатором этого преступления.

Это следует из объявления о подозрении одной из фигуранток дела, волонтера-медика Юлии Кузьменко. Документ опубликовал на своей странице в Facebook ее адвокат Влад Добош.

Следствие открыто называет Антоненко сторонником "ультранационалистических идей" и "культиватором величия арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности".

Группировку из как минимум пяти соучастников убийства он собрал из числа волонтеров и людей, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеющих опыт обращения с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами. При этом соучастники имели аналогичные взгляды.

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Главным их намерением было желание обратить внимание общества к "национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, могут изменить жизнь общества".

При этом в командовании Сил специальных назначений ВСУ подтвердили, что в июле 2017 года Антоненко поступил на контрактную службу в ССО, а в июне 2019 года его перевели в командование ССО.

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"За время прохождения службы характеризуется положительно", – сообщили в пресс-службе военного подразделения.

Напомним, что на данный момент, кроме Антоненко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: военный медик-контрактница Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко ("Лиса"), а также Виталий и Инна Грищенко ("Пума"). 13 декабря первым трем должны избрать меру пресечения.

Машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет, была взорвана в центре Киева 20 июля 2016 года – журналист погиб на месте вскоре после случившегося. Приоритетной версией убийства Шеремета следователи называли его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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