Убийство Шеремета: друг подозреваемой объяснил ее призыв "бомбить Киев из Градов"

Приятель украинского врача Юлии Кузьменко, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году, объяснил ее слова о необходимости выпустить "полкассеты "Града" по Киеву".

Как сообщает собственный корреспондент "Сегодня" из Апелляционного суда Киева, в котором 20 декабря сторона защиты собиралась оспорить назначенную волонтеру "Лисе" меру пресечения, выступил некий мужчина, который представился Владимиром Ульяновым.

Он утверждает, что эту тему Кузьменко обсуждала именно с ним. Якобы разговор состоялся в июле 2019 года, но при этом слова женщины были вырваны из контекста.

Кроме того, выступил и сожитель подсудимой Петр Киян. Он заявил о намерении подавать иск в суд из-за морального ущерба, который был нанесен Юлии Кузьменко из-за процесса.

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/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

Тем временем в зале суда растянули баннер с фотографиями Юлии Кузьменко и женщины, которая подложила бомбу под автомобиль с Павлом Шереметом. Активисты призвали сравнить снимки, поскольку, по их утверждению, подсудимая не похожа на предполагаемую подрывательницу.

Также сторонники обвиняемой пригласили всех желающих на акцию в ее поддержку, которая пройдет в полдень 21 декабря на Майдане Независимости.

Напомним, что 20 декабря рассмотреть апелляцию адвокатов Юлии Кузьменко не удалось, так как прокурор не явился на заседание. В связи с этим заседание Апелляционного суда было перенесено на 24 декабря, что вызвало негодование у собиравшихся в зале заседаний – они заблокировали стеклянную клетку, в которую поместили обвиняемую.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина основательницы "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Кроме Кузьменко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: рок-музыкант и воевавший на Донбассе сержант Сил специальных операций ВСУ Андрей Антоненко, военный медик-контрактница Яна Дугарь, а также Виталий и Инна Грищенко ("Пума").

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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