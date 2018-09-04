Убийство журналиста Веремия: охранник Крысина получил три года тюрьмы

Адвокаты Чемеса сказали, что не будут оспаривать решение суда

Один из обвиняемых по делу о похищении, пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года Сергей Чемес заключил сделку со следствием о признании вины по всем инкриминируемым ему статьям.

Как сообщает Громадське, речь идет о пособничестве в похищении, пытках майдановцев, препятствовании мирным собраниям, а также хулиганство. Чемесу грозило до 10 лет лишения свободы.

Теперь же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Приговор вступит в силу через месяц.

Также Чемесу зачтут срок, отбытый им в изоляторе временного содержания (ИВС), а также на него распространится так называемый закон Савченко (1 год за два). В ИВС Чемес находился в течение 1,5 лет.

Поэтому в целом Чемес отбудет под стражей около 2 месяцев. Адвокаты Чемеса сказали, что не будут оспаривать решение суда.

В прокуратуре отметили, что мужчина сразу после задержания активно сотрудничал со следствием, давал разоблачающие показания против других фигурантов дела "титушек".

В частности, его показания стали весомыми для установления вины Крысина, Серова, Чередника, Хачатряна. Также в прокуратуре отметили, что он непосредственно не совершал насильственных действий в отношении Иваненко и не применял оружия к Веремию, а держал его, пока не подбежали другие "титушки". Также Чемес ранее не был судим и имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.

Заключенное соглашение также обязывает Чемеса и в дальнейшем сотрудничать со следствием, давать разоблачающие показания.

Также во время заседания к Чемесу обратились потерпевшие - Светлана Коротко и Екатерина Заварушка, попросив его "осознать тяжесть совершенного преступления, больше так не поступать и сотрудничать со следствием".

По данным следствия Сергей Чемес работал в охранной фирме Юрия Крысина "Пятый регион".

По делу в отношении другого подозреваемого Юрия Крысина объявлен перерыв до 12 сентября. Защитники обвиняемого обратились в суд с заявлением о начале слушания дела сначала – с подготовительного заседания.

Теперь он остается единственным обвиняемым в деле.





