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Уборка после ремонта

6 октября, 16:12

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Компания «Уберем» предлагает новую услугу – уборка по подписке

Воспользовавшись ею, можно существенно сэкономить. Также в компании можно заказать другие услуги, например, генеральную уборку или клининг после ремонта.

Что такое уборка по подписке?

Решение о внедрении новой услуги – уборки по подписке – было принято, так как мы ценим своих постоянных клиентов и всегда стараемся повышать уровень обслуживания в компании.

Подписка дает возможность:

  • экономить до 25% на уборке;
  • заранее планировать приезд клинера;
  • получать бесплатно дополнительные сервисы.

Клиент сам может выбрать вид подписки – на базовую или поддерживающую уборку, а также перечень дополнительных сервисов, которые он хочет получить в подарок. Новая услуга уже внедрена. Она действует как для имеющихся клиентов, так и для тех, кто только начинает сотрудничество с нами.

Компания "Уберем" предлагает уборку после ремонта в Киеве и Киевской области, гарантируя:

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  • отлично подготовленную команду уборщиков;
  • удобные даты и время;
  • возможность срочного выезда;
  • качественное уборочное оборудование;
  • немецкие сертифицированные моющие средства.

Уборка после ремонта от компании "Уберем"

"Уберем" − это киевская клининговая компания, которая оказывает услуги в столице и Киевской области. Одна из самых востребованных услуг – уборка после ремонта.

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Минимальный тариф – 20 грн за м2. Окончательная стоимость формируется на основании данных о размере помещения, степени загрязнения, количества задействованного персонала.

Для уборки мы используем специальное оборудование и приспособления:

  • промышленные пылесосы;
  • поломоечные машины;
  • щетки;
  • скребки;
  • парогенераторы, пр.

Профессиональная техника позволяет собрать даже мелкие частицы строительной пыли, избавиться от стойких загрязнений быстро и эффективно.

Объем работ оценивает бригадир, он определяет необходимое для уборки объекта количество клинеров, распределяет задачи между ними, а по окончании клининга принимает работу.

Вот что мы делаем в рамках уборки после ремонта:

  • вывезем строительный мусор;
  • удалим пыль, грязь, следы краски и клея со всех поверхностей;
  • очистим подоконники, дверные проемы, плинтусы, радиаторы;
  • вымоем пол с использованием специальных чистящих средств;
  • помоем окна, зеркала, светильники;
  • уберем ванну и туалет, включая плитку, межплиточные швы, сантехнику;
  • очистим мебель и лакированные поверхности.

Ознакомиться с полным перечнем услуг компании вы можете на нашем сайте.

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