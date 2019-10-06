Воспользовавшись ею, можно существенно сэкономить. Также в компании можно заказать другие услуги, например, генеральную уборку или клининг после ремонта.
Что такое уборка по подписке?
Решение о внедрении новой услуги – уборки по подписке – было принято, так как мы ценим своих постоянных клиентов и всегда стараемся повышать уровень обслуживания в компании.
Подписка дает возможность:
- экономить до 25% на уборке;
- заранее планировать приезд клинера;
- получать бесплатно дополнительные сервисы.
Клиент сам может выбрать вид подписки – на базовую или поддерживающую уборку, а также перечень дополнительных сервисов, которые он хочет получить в подарок. Новая услуга уже внедрена. Она действует как для имеющихся клиентов, так и для тех, кто только начинает сотрудничество с нами.
Компания "Уберем" предлагает уборку после ремонта в Киеве и Киевской области, гарантируя:
- отлично подготовленную команду уборщиков;
- удобные даты и время;
- возможность срочного выезда;
- качественное уборочное оборудование;
- немецкие сертифицированные моющие средства.
Уборка после ремонта от компании "Уберем"
"Уберем" − это киевская клининговая компания, которая оказывает услуги в столице и Киевской области. Одна из самых востребованных услуг – уборка после ремонта.
Минимальный тариф – 20 грн за м2. Окончательная стоимость формируется на основании данных о размере помещения, степени загрязнения, количества задействованного персонала.
Для уборки мы используем специальное оборудование и приспособления:
- промышленные пылесосы;
- поломоечные машины;
- щетки;
- скребки;
- парогенераторы, пр.
Профессиональная техника позволяет собрать даже мелкие частицы строительной пыли, избавиться от стойких загрязнений быстро и эффективно.
Объем работ оценивает бригадир, он определяет необходимое для уборки объекта количество клинеров, распределяет задачи между ними, а по окончании клининга принимает работу.
Вот что мы делаем в рамках уборки после ремонта:
- вывезем строительный мусор;
- удалим пыль, грязь, следы краски и клея со всех поверхностей;
- очистим подоконники, дверные проемы, плинтусы, радиаторы;
- вымоем пол с использованием специальных чистящих средств;
- помоем окна, зеркала, светильники;
- уберем ванну и туалет, включая плитку, межплиточные швы, сантехнику;
- очистим мебель и лакированные поверхности.
Ознакомиться с полным перечнем услуг компании вы можете на нашем сайте.
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