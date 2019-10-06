Воспользовавшись ею, можно существенно сэкономить. Также в компании можно заказать другие услуги, например, генеральную уборку или клининг после ремонта.

Что такое уборка по подписке?

Решение о внедрении новой услуги – уборки по подписке – было принято, так как мы ценим своих постоянных клиентов и всегда стараемся повышать уровень обслуживания в компании.

Подписка дает возможность:

экономить до 25% на уборке;

заранее планировать приезд клинера;

получать бесплатно дополнительные сервисы.

Клиент сам может выбрать вид подписки – на базовую или поддерживающую уборку, а также перечень дополнительных сервисов, которые он хочет получить в подарок. Новая услуга уже внедрена. Она действует как для имеющихся клиентов, так и для тех, кто только начинает сотрудничество с нами.

Компания "Уберем" предлагает уборку после ремонта в Киеве и Киевской области, гарантируя:

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отлично подготовленную команду уборщиков;

удобные даты и время;

возможность срочного выезда;

качественное уборочное оборудование;

немецкие сертифицированные моющие средства.

Уборка после ремонта от компании "Уберем"

"Уберем" − это киевская клининговая компания, которая оказывает услуги в столице и Киевской области. Одна из самых востребованных услуг – уборка после ремонта.

Минимальный тариф – 20 грн за м2. Окончательная стоимость формируется на основании данных о размере помещения, степени загрязнения, количества задействованного персонала.

Для уборки мы используем специальное оборудование и приспособления:

промышленные пылесосы;

поломоечные машины;

щетки;

скребки;

парогенераторы, пр.

Профессиональная техника позволяет собрать даже мелкие частицы строительной пыли, избавиться от стойких загрязнений быстро и эффективно.

Объем работ оценивает бригадир, он определяет необходимое для уборки объекта количество клинеров, распределяет задачи между ними, а по окончании клининга принимает работу.

Вот что мы делаем в рамках уборки после ремонта:

вывезем строительный мусор;

удалим пыль, грязь, следы краски и клея со всех поверхностей;

очистим подоконники, дверные проемы, плинтусы, радиаторы;

вымоем пол с использованием специальных чистящих средств;

помоем окна, зеркала, светильники;

уберем ванну и туалет, включая плитку, межплиточные швы, сантехнику;

очистим мебель и лакированные поверхности.

Ознакомиться с полным перечнем услуг компании вы можете на нашем сайте.

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