Участника боевых действий на Донбассе избили в Бердянске
Конфликт возник между молодым бойцом и местным жителем
Полиция Запорожской области расследует обстоятельства нападения на жителя Бердянска 1999 года рождения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на проспекте Труда в Бердянске в ночь с 7 на 8 августа.
Пострадавшим оказался военнослужащий Операции объединенных сил на Донбассе, который решил провести кратковременный отпуск в родном городе.
В результате инцидента его пришлось госпитализировать с тяжелыми телесными повреждениями в областную больницу.
"Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения", – сообщили в запорожской полиции.
Следователи продолжают устанавливаться обстоятельства конфликта, в связи с чем очевидцев случившегося просят обратиться в полици.
Напомним, что ранее в Бердянске убили ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".
Как сообщалось, всех задержанных по делу об убийстве "Сармата" арестовали на два дня.
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