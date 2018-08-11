Участника боевых действий на Донбассе избили в Бердянске

Конфликт возник между молодым бойцом и местным жителем

Полиция Запорожской области расследует обстоятельства нападения на жителя Бердянска 1999 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на проспекте Труда в Бердянске в ночь с 7 на 8 августа.

Пострадавшим оказался военнослужащий Операции объединенных сил на Донбассе, который решил провести кратковременный отпуск в родном городе.

В результате инцидента его пришлось госпитализировать с тяжелыми телесными повреждениями в областную больницу.

"Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1985 года рождения", – сообщили в запорожской полиции.

Следователи продолжают устанавливаться обстоятельства конфликта, в связи с чем очевидцев случившегося просят обратиться в полици.

Напомним, что ранее в Бердянске убили ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Как сообщалось, всех задержанных по делу об убийстве "Сармата" арестовали на два дня.

Также мы писали, что в Тернополе избили бойца, который вернулся с Донбасса