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Участникам ВНО сделают важную поблажку: шансы поступить вырастут

30 июня, 16:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Решение о пороге тестирования будет принято до того, как участники получат результаты

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает "РБК-Украина".

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"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году – ниже 21", - сказала она.

Вакуленко уточнила, что решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты. По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном – 19.

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"Если в прошлом году участник, который набрал 19, не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.

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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как школьники будут сдавать ВНО в условиях эпидемии.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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