Участники национального флешмоба GREEN CHALLENGE смогут попасть на церемонию награждения лучших блогеров Украины

В рамках совместного проекта телеканала ICTV и агрохолдинга МХП "Прими решение в пользу природы" ведущий телеканала Антон Равицкий начал 21-дневный марафон, в ходе которого он показывает, как, отказываясь от нерационального потребления и используя продукты, не вредящие экологии, каждый из нас может сделать свой посильный вклад в сохранение экологии планеты.

"На первых парах изменение собственных потребительских привычек — это трудно и непривычно, — поделился Антон, который уже начал менять свое потребительское поведение в пользу эко-ориентированности, и активно делится своими наблюдениями и опытом в соцсетях, — Но со временем это оказывается не столь сложно и превращается в новые привычки, которые помогают сохранить экологию, снизить нерациональное потребление, уменьшить потребление не возобновляемых ресурсов, а также использование в повседневности продукции и материалов, вредящих природе".

На основании собственного опыта Антон Равицкий совместно с телеканалом ICTV и агроиндустриальным холдингом МХП бросил вызов пользователям соцсетей и запустил ставший популярным среди пользователей эко-челлендж с хэштэгом #GREENCHALLENGE.

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"Приобщиться к спасению планеты может каждый из нас. Это не требует много времени или каких-то особых усилий или средств. Достаточно просто желания — завести несколько полезных привычек, спасающих экологию планеты, и сделать их частью своей жизни, — рассказали организаторы эко-челленджа, — Комментируйте, делитесь собственным примером и рекомендациями в сетях — и обязательно ставьте соответствующий хэштег. Вы сможете не просто сделать планету лучше, но и получите шанс попасть на церемонию награждения лучших блогеров страны".

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Организаторы социальной акции "Прими решение в пользу природы" напоминают, что по прогнозам ученых, у человечества осталось всего лишь около 10 лет на изменение своих потребительских привычек и технологий. И если сейчас каждый житель планеты не задумается над изменением своих привычек, к 2050 году человечество перешагнет точку "невозврата" — тогда спасти Землю уже не удастся.

"Мировые корпорации массово озаботились вопросами экологии. В своем производстве они переходят на использование энергии из возобновляемых источников, активно внедряют технологии переработки собственных отходов, устраивают масштабные кампании по сохранению окружающей среды. Такие тенденции активно перенимают и украинские предприятия. Например, агрохолдинг МХП способствует минимизации выбросов загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов, снижает концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах и реализует проекты для утилизации собственных отходов", — привели журналисты ICTV примеры ответственного отношения компаний-гигантов к окружающей среде и использованию ресурсов.

Согласно результатам влиятельных отраслевых исследований, агрохолдинг МХП известного украинского бизнесмена Юрия Косюка лидирует в аграрном секторе по объему капитальных инвестиций в эко-проекты, общая стоимость которых за последние несколько лет приближается к отметке миллиард гривен. Холдинг пять раз подряд признан лидером в номинации "Системный подход к управлению и внедрению более чистых технологий производства", а его производства и технологии обладают сертификатами, признающими экологичность всей производственной цепочки крупнейшего вертикально интегрированного производителя и экспортера мяса курицы.

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