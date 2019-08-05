Михаил Завьялов рассказал ребятам о своих спортивных достижениях, выступил перед детьми наставником, а также принял участие в фотосессии

/ Фото: fdu.org.ua

Участники проекта "Реабилитация раненых детей" встретились с известным украинским спортсменом и писателем https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 2019-08-05T17:50:49+03:00 Украина Михаил Завьялов рассказал ребятам о своих спортивных достижениях, выступил перед детьми наставником, а также принял участие в фотосессии

Фонд Рината Ахметова организовал встречу с известным украинским спортсменом и писателем Михаилом Завьяловым для участников проекта "Реабилитация раненых детей". Михаил Михайлович рассказал ребятам о своих спортивных достижениях и книге "Бокс. От зала к рингу", а также об издании "Донбасс и Мирные" Фонда, несколько героев которой участвуют в этом сезоне проекта.

"Очень правильно, что в такое время издают книги о Донбассе, о детях. Дай бог, чтобы все закончилось, и ребята с Донбасса вновь начали прославлять Украину в спорте", – поделился своим впечатлением Михаил Завьялов.

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Он также выступил в роли наставника, под чутким руководством которого мальчики и девочки смогли сами почувствовать себя мастерами пера. Каждый написал небольшой рассказ о себе, пережитых событиях и о том, каким они видят завтрашний день.

"Детям была представлена фотокнига "Донбасс и Мирные", которая рассказывает о трагедии людей, живущих на востоке Украины. Ребята с удивлением обнаружили, что среди них присутствуют сразу три героя книги: Влад Щербак, Влад Потин, Милана Абдурашитова. Они с интересом прочитали их истории и живо отреагировали на предложение писателя рассказать миру о том, что пришлось пережить им. Фонд сохранит эти эссе как свидетельство трагедии детей Донбасса, – рассказала Екатерина Терзиева, руководитель программ Фонда Рината Ахметова.

В завершение встречи все желающие приняли участие в необычной фотосессии, дети фотографировались и с писателем, и с его трофеями.

"Мне больше всего понравились истории из спортивного прошлого Михаила Завьялова. Некоторые были очень смешными. А еще я сфотографировался с чемпионским поясом! Это круто!" – сказал участник проекта Влад Потин.

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