Участники проекта "Реабилитация раненых детей" встретились с известным украинским спортсменом и писателем

Фонд Рината Ахметова организовал встречу с известным украинским спортсменом и писателем Михаилом Завьяловым для участников проекта "Реабилитация раненых детей". Михаил Михайлович рассказал ребятам о своих спортивных достижениях и книге "Бокс. От зала к рингу", а также об издании "Донбасс и Мирные" Фонда, несколько героев которой участвуют в этом сезоне проекта.
"Очень правильно, что в такое время издают книги о Донбассе, о детях. Дай бог, чтобы все закончилось, и ребята с Донбасса вновь начали прославлять Украину в спорте", – поделился своим впечатлением Михаил Завьялов.
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Он также выступил в роли наставника, под чутким руководством которого мальчики и девочки смогли сами почувствовать себя мастерами пера. Каждый написал небольшой рассказ о себе, пережитых событиях и о том, каким они видят завтрашний день.
"Детям была представлена фотокнига "Донбасс и Мирные", которая рассказывает о трагедии людей, живущих на востоке Украины. Ребята с удивлением обнаружили, что среди них присутствуют сразу три героя книги: Влад Щербак, Влад Потин, Милана Абдурашитова. Они с интересом прочитали их истории и живо отреагировали на предложение писателя рассказать миру о том, что пришлось пережить им. Фонд сохранит эти эссе как свидетельство трагедии детей Донбасса, – рассказала Екатерина Терзиева, руководитель программ Фонда Рината Ахметова.
В завершение встречи все желающие приняли участие в необычной фотосессии, дети фотографировались и с писателем, и с его трофеями.
"Мне больше всего понравились истории из спортивного прошлого Михаила Завьялова. Некоторые были очень смешными. А еще я сфотографировался с чемпионским поясом! Это круто!" – сказал участник проекта Влад Потин.
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