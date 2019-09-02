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Учеба по новым правилам: в школах не будут оглашать оценки

2 сентября, 14:18

Отныне оценки ученика - это его личная и секретная информация

Отныне оценки ученика – это его личная и секретная информация, которую учитель не имеет права разглашать на весь класс. Это также нельзя делать и на родительских собраний.

В Министерстве образования так решили бороться с травлей среди школьников через оценки. Именно поэтому отменили и доски почета с отличниками.

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Напомним, что сайт "Сегодня" собрал подробный гайд о том, что нужно знать ученикам и родителям, как подготовиться к школе и какие новшества ожидать в этом учебном году.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также отметим, что с этого учебного года школьная форма станет необязательной, т.к. еще в середине лета президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Помимо всего прочего, следует подготовить ребенка к тому, что в школе его могут подстерегать различные опасности. Как это ни прискорбно, но ребенок может стать жертвой травли, что достаточно распространенное явление в детских коллективах. Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали. Поэтому с ребенком нужно выстроить доверительные отношения, чтобы он не боялся рассказывать вам о своих трудностях и плохих отношениях со сверстниками.

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школа Украина оценки

Источник: Сегодня

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