Учебный год может не начаться 1 сентября: как готовятся работать школы и вузы

Пандемия коронавируса, из-за которой школы и университеты перешли на дистанционное обучение во время карантина, повлияет на процесс образования и в новом учебном году. Пока власти рассматривают несколько вариантов, как запускать школы и вузы: от смешанного обучения до переноса начала учебного года.

Готовится новый закон о дистанционном образовании

"Я на 99% уверен, что учебный процесс не начнется в привычном режиме. Так, как было до пандемии, точно не будет, даже если будут внедрять линейное обучение по старому расписанию, то все равно родители будут оставлять детей дома при малейших рисках. Поэтому Министерству образования стоит подготавливать образовательный контент, обеспечивать учебные заведения технологически и материально. О гибридном обучении говорили раньше, а когда стало видно, что заболеваемость не спадает, начались разговоры, чтобы готовиться к адаптивному посещению школы, что некоторые предметы будут онлайн, а некоторые – в школе", – говорит Николай Скиба, директор направления "Образование" Украинского института будущего.

Реклама

В конце июня Министерство образования вынесло на обсуждение проект закона о дистанционном среднем образовании. В документе говорится и об обучении во время карантина. Министерство предлагает, чтобы часть детей училась очно, а часть – дистанционно. При этом школьники должны чередоваться: сегодня – очно, завтра – дистанционно.

Согласно проекту, школа сможет организовать дистанционное обучение и без карантина. Учебное заведение может создавать отдельные дистанционные классы. Такие классы могут организовать для детей, которые учатся за границей или живут на оккупированных территориях. Для этого нужно, чтобы один из родителей подал в школу заявление (можно на электронную почту школы).

Кроме того, учителям хотят разрешить на свое усмотрение проводить отдельные темы или консультации по предмету дистанционно.

Реклама / Фото: Getty Images

Что касается высшего и профессионально-технического образования, то пока МОН разослало рекомендации по смешанному образованию в колледжи и университеты.

"Мы ожидаем новую волну коронавируса, мы не знаем когда, будет ли она одна, две или более. Но мы хотим как можно больше подготовиться, чтобы учебные заведения были вооружены максимально", – заявил в своем видеообращении Егор Стадный, заместитель министра образования.

По словам Стадного, не все виды деятельности студентов и преподавателей можно перенести онлайн, поэтому часть дисциплин будут проводить исключительно в аудиториях.

"В наших рекомендациях даны советы, как адаптировать курс для стационара на курс для дистанционного обучения, как его вести, как держать обратную связь со студентами, какие практики лучше всего работают. Параллельно идет наработка санитарных требований, которые должны будут соблюдать учебные заведения. Мы в министерстве понимаем, как важно запускать максимально стационарный процесс. Есть много дисциплин и навыков, которые не передаются дистанционно. Если будут ограничения по посещению учебных заведений, мы хотели бы выйти на санитарные нормы, которые позволят при соблюдении дистанции, температурного скрининга возобновить учебный процесс. Тут нам сильно поможет смешанное обучение", – отмечает замминистра.

Реклама

Читайте также: Оккупация образования: почему Украина теряет абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

Учебный год может не начаться 1 сентября

Есть риск, что учебный год не начнется 1 сентября, считает Сергей Бабак, председатель комитета по вопросам науки и образования. Все будет зависеть от эпидемической ситуации и совместного решения Минобразования, Минздрава и СНБО.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы начали в привычном режиме. Но существует вероятность, что мы не сможем начать учебный год в штатном порядке. Если эпидемия не спадет, количество больных будет расти, то будет рассматриваться вопрос или об отсрочке, или о смешанном обучении", – рассказал Сергей Бабак.

/ Фото: Александр Яремчук

В Министерстве здравоохранения отмечают, что принимать какие-то решения сейчас рано, поскольку неизвестно, какой будет ситуация к сентябрю. Но если эпидситуация ухудшится, то дистанционное образование будет, рассказал главный государственный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы рассматриваем различные варианты, но сейчас на повестке дня безопасное проведение Внешнего независимого оценивания, чтобы вынести определенные выводы и уроки. На днях мы общались с новым и.о. министра образования и рассматривали несколько вариантов, что можно в случае осложнения эпидситуации делать дистанционно, а что – очно. Какие уроки можно передвигать, какая должна быть наполняемость классов, как это может влиять на экономику, с учетом того, что школа выполняет еще и функцию присмотра за детьми, пока родители на работе. Но пока мы не готовы озвучить все предложения", – рассказал Виктор Ляшко.

Реклама

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина заверила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

Приспособлена ли школьная программа Украины к дистанционному обучению, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама