Ученики украинских школ классов будут изучать новый курс: МОН взялось за финансовую грамотность

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Министерство образования презентовало новый курс по финансовой грамотности для школьников. Для этого предмета группа экспертов из Нацбанка, USAID "Трансформация финансового сектора", "Университета банковского дела" разработали учебники. Уже известно, что с первого сентября направление "Финансовая грамотность" будут изучать в школах по всей Украине минимум 37 тысяч детей, из которых 17 тысяч учатся в 2—9-х классах, а 20 тысяч — в 10-х.

Как отмечают эксперты, ученики будут изучать предмет не только в процессе прослушивания самого курса "Финансовой

грамотности", но и во время изучения других предметов. Например, в программах базовой школы учтены даже задания по курсу для разных предметов. "Домашка" и практические задачки ориентированы на развитие у детей ключевых знаний по обращению с деньгами.

Новый школьный предмет "Финансовая грамотность" может и должен оказаться весьма полезным и эффективным для учеников, отмечают в Министерстве образования. А все потому, что внедряется при весьма благоприятных условиях — на такую дисциплину есть спрос в обществе. Согласно результатам общенационального исследования, порядка 70% взрослых украинцев хотели бы, чтобы их детей учили распоряжаться личными финансами именно в школе.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

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По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

Мы также выяснили, как работает новый закон о кредитовании:

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