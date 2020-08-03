Ученые определили, когда у украинцев появится иммунитет к коронавирусу

Ситуация с эпидемией в Украине остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер

Иностранные ученые говорят, что коллективного иммунитета не будет. А вот украинские специалисты НТУ "КПИ им. Сикорского" считают, что в Украине иммунитет может выработаться в течение года и даже быстрее.

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Об этом говорится в отчете ученых.

По словам ученых, ситуация с эпидемией остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

"Моральная усталость населения от пребывания в режиме изоляции, экономические факторы, наступление периода летнего отдыха существенно изменили условия противодействия распространению болезни. Подавляющее большинство населения страны вернулась к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавирусной инфекции. Его мобильность возросла до 150% по сравнению с началом года", – говорится в отчете.

В КПИ напомнили, что в июне-июле состоялась серия стремительных всплесков заболевания, которая привела к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд – 1 310 человек в день – был достигнут 23 июля) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости.

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"Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения", – резюмировали ученые.

Как сообщали новости "Сегодня", известный врач Евгений Комаровский рассказывал, что такое коллективный иммунитет и как он вырабатывается. Суть коллективного иммунитета заключается в том, что устойчивыми к возбудителю должны быть 95% популяции.

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

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