Ученые рассказали об обстоятельствах смерти Бориса Патона

Сотрудники Национальной академии наук Украины в комментарии сайту "Сегодня" рассказали об обстоятельствах болезни и смерти великого украинского ученого Бориса Евгеньевича Патона. Они рассказали, как медики боролись за жизнь ученого.

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"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы... Похороны, очевидно, состоятся в субботу, похоронен он, думаю, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные – отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место погребения", – рассказал нам источник в НАН Украины.

По данным академиков, Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего из дома. "Но и на карантине он работал. Удаленно", – уточнили в НАН Украины.

Еще один источник в НАН Украины нам сообщил, что Патон неделю лежал в реанимации: "Ему поддерживали работу сердца".

Как сообщалось, выдающийся украинский ученый, глава Академии наук Украины Борис Патон умер на 102 году жизни.

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