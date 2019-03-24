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Ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев жечь траву весной

Сегодня, 11:05

Выжигание травы, кроме того, что угрожает людям и животным, вредит и плодородию почвы

Ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев жечь траву весной Украина Выжигание травы, кроме того, что угрожает людям и животным, вредит и плодородию почвы

Навредить соседям и себе. Ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

Обгоревший зайчонок – талисман черновицкой спасательной части и символ жажды жизни. Его подобрали в поле, которое горело из-за поджога.

Распространенная привычка украинцев сжигать сухостой весной угрожает не только животным.

К примеру, огонь от травы, которую сжигали у речки Ирпень, – остановился буквально в нескольких метрах от домов. А с другой стороны – перекинулся на фермерское поле. На нем Николай Винник выращивает траву – на сено для скота. Когда примчался сюда – увидел, что выгорел уже гектар.

Выжигание травы, кроме того, что угрожает людям и животным, вредит и плодородию почвы.

Заведующий кафедрой земледелия Семен Танчик изучает почву 40 лет.

"Мы должны целовать эту почву. Желать ей всего наилучшего, чтобы она дала нам урожай. Сегодня в Украине тенденция к сжиганию. А что мы этим делаем? Сжигание - это боль. Это моя боль. Боль людей, которые понимают это все", – говорит он.

Ученый Танчик призывает поджигателей - опомниться. А фермер Винник предлагает увеличить штрафы.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

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Тег видео, поджог, трава, сухостой, пожары

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