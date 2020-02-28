Учителей подкупают и запугивают: что не так с отбором учебников в Украине

Книги выбирают в несколько этапов, но часто процесс этот абсолютно необъективный

В Минобразования изменят процедуру отбора учебников. Ведь с отбором долгое время связано много скандалов, а сами учебники вызывают нарекания у родителей и школьников. Почему так происходит и что изменится, выяснил сайт "Сегодня".

Сейчас то, какие учебники закупит государство, зависит от учителей: до 12 марта они будут выбирать проекты учебников для третьего класса.

Но некоторые издательства, чтобы продвинуть свой учебник, давят на учителей, заявила министр образования Анна Новосад. Поэтому для учителей запустили "горячую линию" 044-248-17-50, по которой педагоги могут пожаловаться на давление во время отбора учебника.

"Учителей подкупают, на них давят, чтобы в школы попали определенные учебники. В результате школьники учатся по книгам, где полно фактологических ошибок, перекручиваний, незаконного использования авторских материалов. Это сказывается на качестве знаний. Без права учителя выбирать учебники изменений в школе не может быть", – говорит Новосад.

Учебники, которые набирают 40 тыс. и более голосов учителей, печатаются за счет госбюджета. А те, что набрали от 10 тыс. до 40 тыс. голосов, получают софинансирование. К слову, в этом году на учебники в бюджете заложено 587,6 млн грн.

Конкурсный отбор состоит из двух этапов. И выбор учебников учителями – это заключительный этап перед тем, как книги начнут печатать.Но сначала книги оценивают 200 экспертов: их выбирают конфиденциально, а их имена зашифровываются. Они проводят экспертизу по четырем направлениям: учебно-методическая, психолого-педагогическая, дизайнерская и антидискриминационная. Среди экспертов могут быть как учителя, так и ученые, представители общественных организаций. Все эксперты проходят обучение прежде, чем приступить к оценке учебников.

В этом году отбор проходят книги для третьего класса. И первый этап они уже прошли.

"Из 72-х проектов учебников эксперты отклонили 11. Но они через апелляционную комиссию оспорили решение экспертов и будут участвовать во втором этапе – отборе учителями", – рассказал Константин Трушковский, руководитель Института модернизации содержания образования. В тренде Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

В такой ситуации есть много вопросов и к апелляционной комиссии, говорит Новосад. Чтобы полностью перезапустить процессы отбора учебников, экспертизу передадут Украинскому институту развития образования.

Подробнее о том, как изменится подход, читайте в материале "Учебники для школ будут отбирать по-новому: что готовят в Минобразования".

Напомним: не так давно скандал разразился из-за учебника по истории для 10 класса: в нем обнаружился мем с Киану Ривзом. Автор позже заявил, что поместил иллюстрацию сознательно, чтобы таким образом проверить школьников на внимательность.

А буквально через месяц в украинском учебнике "География" для шестых классов, который был выпущен в 2014 году, нашлась карта из популярной компьютерной игры The Elder Scrolls V Skyrim.

Также, как известно, настоящий сандал разгорелся вокруг учебников "Основы здоровья", в частности – вокруг определения "виктимности", которое было дано в книге. Там, среди прочего, указывалось, что ношение короткой юбки и флирт – это виктимное поведение. А возмущенные родители заявили, что таким образом девочкам насаживают комплекс жертвы еще со школы:

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